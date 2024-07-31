龍湖集團(960)旗下啟德現樓新盤「尚．珒溋」早前委託利嘉閣地產為獨家代理後，銷情更上一層樓。鄰近「尚．珒溋」的啟德體育園將於明年上半年開幕；而明年11月的全國運動會，亦有數項賽事在園區內舉行。預期啟德區將成為本港體育發展及舉辦各項國際盛事的重鎮，進一步彰顯核心都會的魅力，坐擁如此優勢的「尚‧珒溋」自然更受追捧。適逢今夏有全球矚目的體育盛事，一眾港隊精英全力以赴力爭好成績。其中，劍擊男女「世一」更連環奪金；而同時間，中國國家隊多位運動員施展渾身解數，在體育盛事獎牌榜上名列前茅，獎牌數目勢有望再創新高。

利嘉閣地產最新特別呈獻「尚．珒溋」置業優惠，由即日起至今年8月31日，凡經該行購入「尚．珒溋」一手住宅單位之買家，即可獲贈約值188,888元的足金金牌一枚，送完即止。 利嘉閣地產總裁廖偉強表示，「尚．珒溋」位處啟德發展區，本身條件優厚，物業已屆現樓，可即買即住或用作投資收租；而雙子式設計住客會所Club River Bank及Kinder Land面積合共超過3.6萬方呎，提供多元化休閒玩樂設施，並自設約1.2萬方呎商場，且鄰近港鐵啟德站，項目位置優越，附近餐飲購物選擇多，綠化空間又充足，故一直吸引用家、來港專才，以及看好區內未來發展潛力的投資者垂青；尤其項目現時最熱門的特色大宅，實用面積1,585方呎至2,520方呎，連天台或地下花園，絕對是新來港高端人才的置業首選。