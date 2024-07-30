名日．九肚山周六減價發售6伙 推「一蚊雞車位」優惠｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(30日)公布最新部署，6伙指定三房或四房單位最多減價17%，安排於周六(8月3日)以價單形式發售，單位可享「一蚊雞車位優惠」。
長江實業營業經理詹勳榮表示，項目於過去3個月錄得20宗成交，現僅餘少量三房及四房向海單位供應；是次特選6伙高層海景戶和6個車位一併發售，買家在選定單位後，只需再加付1萬元購買車位，待成交時可獲回贈9,999元，相當於買家變相以1元形式購入車位。
他續指，上述6伙單位分別位於第1座16樓、19樓、23樓的A室及B室。A室為四房雙套連工作間間隔，實用面積1,213方呎；B室為三房一套房連工作間間隔，實用面積1,053方呎。
連車位入場價1996.8萬
發展商同日修改訂單，下調該6伙定價16%至17.7%。入場單位為1座16樓B室，實用面積1,053方呎，三房間隔，原定價2,566.3萬元，現降價近16%至2,157.6萬元，連車位折實售價1,996.8萬元，呎價約18,963元。據悉，「名日．九肚山」開售以來截至昨日(29日)共售出214伙，套現逾33億元。
長實執行董事趙國雄表示，集團今年下半年料推售兩個項目，包括港島南岸第3C期擬第四季推出，啟德跑道區項目待獲批預售後，有機會今年下半年推出。