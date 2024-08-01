南天第開放現樓予傳媒參觀 有客洽購全項目3座洋房｜壽臣山豪宅

東立地產旗下壽臣山項目「南天第」共設3座洋樓，當中兩座連裝修及傢俬設計，與梁志天設計集團聯手打造，今日(1日)正式開放第3號屋予傳媒參觀。
東立地產地產部總監陳玉成表示，自上月更新項目消息以來，獲得不少意向買家查詢，現階段限量開放兩至三組客參觀，之後有機會開放予更多組客預約。大部分客具內地背景，傾向一次性過購入整個項目共3幢洋房。
撤辣前後豪宅成交升近4倍
談及樓市，陳玉成指，撤辣後豪宅成交倍增，撤辣至今已有5個月，1億元以上豪宅成交較撤辣前的5個月飆升接近4倍。他稱，現時樓市中細價樓壓力大，但相信下半年超級豪宅成交量一定多，接下來隨著中國經濟向好，香港人口政策吸引專才等來港，均利好超級豪宅後市。
至於美國聯儲局最新公布再次維持利率不變，市場料9月開始減息，陳玉成認為，就算美國減息，香港未必緊隨其後，料明年初才有機會減息。
「南天第」位於壽臣山道西11A號，設有3幢樓高三層的洋房，實用面積介乎4,004至5,132方呎，當中1號屋面積最大，實用面積5,132方呎，每幢獨立洋房均附設約1,795至2,794方呎花園、約877至1,209方呎天台及約1,238至1,172方呎具備完全獨立入口的私人車庫，更罕有特設私家升降機貫通洋房3層，每幢獨立洋房更分別擁有15米至20米長的私人泳池。