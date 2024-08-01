南天第開放現樓予傳媒參觀 有客洽購全項目3座洋房｜壽臣山豪宅

東立地產旗下壽臣山項目「南天第」共設3座洋樓，當中兩座連裝修及傢俬設計，與梁志天設計集團聯手打造，今日(1日)正式開放第3號屋予傳媒參觀。

東立地產地產部總監陳玉成表示，自上月更新項目消息以來，獲得不少意向買家查詢，現階段限量開放兩至三組客參觀，之後有機會開放予更多組客預約。大部分客具內地背景，傾向一次性過購入整個項目共3幢洋房。

撤辣前後豪宅成交升近4倍

談及樓市，陳玉成指，撤辣後豪宅成交倍增，撤辣至今已有5個月，1億元以上豪宅成交較撤辣前的5個月飆升接近4倍。他稱，現時樓市中細價樓壓力大，但相信下半年超級豪宅成交量一定多，接下來隨著中國經濟向好，香港人口政策吸引專才等來港，均利好超級豪宅後市。