南天第示範單位｜近4500呎現樓洋房首曝光 體現藝術融入生活(多圖)｜壽臣山豪宅

項目以希臘神話中的繆思為三間獨立洋房進行命名，分別為「The Muse」、「The Calliope」及「The Erato」。3號屋「The Erato」全屋精裝設計由梁志天帶領設計團隊操刀，以都市名鑽爲靈感，營造雍容瑰麗的格調。

洋房內每個角落的藝術擺設則以自然為靈感，展現了水元素的千姿百態，使人猶如置身海灘上傾聽海濤，洗滌心靈，為忙碌的一天劃上句號。屋內每一寸空間均洋溢高雅脫俗的氛圍，亦充分展現設計師對完美極致的堅持與態度，體現藝術融入生活的情趣。

梁志天設計集團創始人梁志天表示，項目設計靈感本來就是源於生活，從享受生活，觀察生活開始。他特別喜歡大自然，自己的家都會選在海邊，或是山上，大自然的景觀讓他特別放鬆，四季的變化亦往往能給予他很多靈感。南天第這裡給他有同樣的感覺，因此以靈感之神之一「The Erato」來命名這間獨立洋房，是最貼切不過。團隊以現代奢華的設計語言演繹屬於這個項目的生活藝術，呈現他們的「ARTitude」。