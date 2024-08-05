十大屋苑｜周末交投重返雙位數 利嘉閣：剛需買家選擇盡快入市

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場都在憧憬美國聯儲局9月份落實減息，二手屋苑的觀望氣氛仍然濃厚，但有部分買家見未來減息機會大，選擇偷步入市，因此交投量明顯上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，較對上個周六日(7月27至28日)的4宗，按周升8宗或2倍，擺脫連續三周在單位數水平窄幅徘徊的狀況，時隔約一個月重返雙位數水平。
廖偉強指出，現時正值暑假期間，外遊因素仍影響交投，但成交宗數有所反彈，可見買家信心恢復，部分有剛性需求的買家認為現時本港樓價已見底，擔心減息後價格回升，亦選擇盡快入市。相信隨著利好消息來到，二手市況將逐步好轉。
在過去兩天的十大指標屋苑中，有7個屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區暫錄得5宗交易；港島區錄4宗成交；新界區則錄3宗成交。若以屋苑劃分，表現較好的為麗港城，期內錄3宗買賣；而康怡花園、嘉湖山莊及太古城分別各有2宗成交。「食白果」屋苑有杏花邨、新都城及映灣園。
康怡花園中層戶645萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指出，康怡花園在過去周六及周日共錄得2宗成交，當中包括E座中層15室，實用面積約531方呎，成交價約645萬元，呎價約12,147元。
嘉湖山莊高層戶呎售7639元
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，剛過去的周六及周日嘉湖山莊有2宗買賣，包括6期3座高層D室，實用面積約540方呎，以約412.5萬元易手，呎價約7,639元。