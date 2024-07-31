十大屋苑｜中原：7月成交創撤辣後新低 按月跌15% 第一城呎價挫4%最傷

7月份新盤連番低價出擊，搶去市場焦點及購買力，二手交投表現受壓。據中原地產統計，十大屋苑於本月錄得124宗成交，按月減少15%，連跌4個月，創撤辣後新低。當中有7個屋苑交投量下跌，以鰂魚涌康怡花園跌37.5%最多，其次為同區的太古城，跌幅達34.6%；天水圍嘉湖山莊錄得24宗成交，按月升26.3%，為成交最活躍成分屋苑。
至於呎價方面，本月有7個屋苑呎價回落，跌幅介乎0.8%至4%，以沙田第一城表現最差，呎價按月下挫4%，至12,415元；其餘兩個新界區成分屋苑東涌映灣園及嘉湖山莊分別挫2.8%及2.7%。藍田麗港城表現最佳，呎價按月上揚5.8%，至11,600元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月啟德及屯門兩個新盤以低價推售，一手交投回暖，加上月內天氣不穩，風雨連場，又正值暑假外遊旺季，導致二手交投放緩。近期減息預期持續升溫，市場觀望息口走向，料減息時間落實後，息口回落，而樓價仍處低位，資金將會回流物業市場，二手交投將會回升。
海怡半島成交按月增近4%
港島區方面，三個指標屋苑中僅鴨脷洲海怡半島成交量錄得升幅，其餘兩個均錄逾30%跌幅。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，大型新盤接連以貼地價推售，二手持續受壓，太古城7月上旬成交放緩，其後業主願面對現實，開始擴大議價空間，帶動成交量回升，7月全月錄得17宗成交，較上月少34.6%，受個別低價成交影響，平均實用呎價按月跌1.4%，報14,162元。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，撤辣後屋苑筍盤被大量消耗，加上踏入租賃旺季，不少買家轉買為租，海怡半島成交平平，過去3個月成交宗數一直在十餘宗徘徊。海怡半島7月份錄得11宗成交，較上月多一宗，平均實用呎價約13,499元，按月飆3.9%。
美孚新邨價量齊跌 呎價報9579元
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，荔枝角美孚新邨本月交投價量齊跌，成交量由上月19宗跌至本月14宗，按月跌幅約26.3%；平均實用呎價亦由上月的9,698元，跌至本月的9,579元，跌幅1.2%，繼續徘徊於1萬元以下，屬近月低位。本月有多個大型新盤推售，而且訂價十分具競爭力，成功搶去市場焦點，區內二手交投亦因而放慢。踏入8月，估計短期內新盤仍會低價出擊截客，二手業主相信要進一步擴大議幅才可加快轉售物業。
中原地產黃埔站副分區營業經理王子健指，紅磡黃埔花園7月份錄得11宗買賣，較上月全月14宗微跌3宗或21.4%；平均實用呎價最新報12,685元，按月跌0.8%。新盤低價推售成為新常態，本月推出的全新盤及其他新盤貨尾，均提供多種優惠吸引買家入市，二手放盤難免被比下去，加上正值暑假，大量家庭客趁小朋友放長假離港外遊，睇樓活動暫時擱置，拖慢二手交投步伐。
沙田第一城呎價見半年新低
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，新盤減價戰搶走不少購買力，沙田第一城本月價量齊跌，錄得14宗成交，較上月減少22%，連跌兩個月，平均實用呎價亦按月回落4%至12415元，屬半年新低。近期減息預期升溫，買家入市信心逐步增加，惟購買力集中於一手市場，不少業主進一步擴大議價空間。屋苑最新錄33座低層D室成交，呎價更跌穿9000元，單位實用面積854平方呎，享內園景，開價1160萬元，放盤逾兩年，累減412萬元，最終以748萬元沽出，實用呎價僅8759元。原業主於2004年10月以約318萬元買入單位，持貨近20年，賬面賺約430萬元或135%。
嘉湖山莊交投增至24宗
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屯門新盤低價開賣，銷情熾熱，周邊二手明顯受壓。嘉湖山莊上月交投低迷，不少放盤業主於本月陸續擴大議價空間，成功吸引買家入市，本月交投回升，錄得24宗成交，按月升26.3%，平均呎價則按月回落2.7%，本月報8,196元。現時買家入市信心不足，只肯低價入市，加上不斷有新盤低價搶客，相信二手交投會繼續處於量低價跌的狀況。反之租賃市場十分活躍，正值暑假租賃旺季，嘉湖山莊本月錄得約40宗租賃成交，租盤短缺持續推高租金，本月平均實用呎租約24元，重返2021年水平。