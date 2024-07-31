十大屋苑｜中原：7月成交創撤辣後新低 按月跌15% 第一城呎價挫4%最傷

7月份新盤連番低價出擊，搶去市場焦點及購買力，二手交投表現受壓。據中原地產統計，十大屋苑於本月錄得124宗成交，按月減少15%，連跌4個月，創撤辣後新低。當中有7個屋苑交投量下跌，以鰂魚涌康怡花園跌37.5%最多，其次為同區的太古城，跌幅達34.6%；天水圍嘉湖山莊錄得24宗成交，按月升26.3%，為成交最活躍成分屋苑。

至於呎價方面，本月有7個屋苑呎價回落，跌幅介乎0.8%至4%，以沙田第一城表現最差，呎價按月下挫4%，至12,415元；其餘兩個新界區成分屋苑東涌映灣園及嘉湖山莊分別挫2.8%及2.7%。藍田麗港城表現最佳，呎價按月上揚5.8%，至11,600元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月啟德及屯門兩個新盤以低價推售，一手交投回暖，加上月內天氣不穩，風雨連場，又正值暑假外遊旺季，導致二手交投放緩。近期減息預期持續升溫，市場觀望息口走向，料減息時間落實後，息口回落，而樓價仍處低位，資金將會回流物業市場，二手交投將會回升。