利奧坊．壹隅推奧運優惠 夥代理行送總值15萬運動課程禮券｜大角咀新盤

適逢2024巴黎奧運火熱舉行，港隊健兒接連創下佳績，恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀21等五大代理行一同推出全新現樓置業優惠。由即日(30日)起至下月31日，經指定代理行購買「利奧坊‧壹隅」各首3名一手住宅單位買家，即可獲贈「運動課程禮券」，每份價值約1萬元，名額共15個，總值約15萬元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊．壹隅」已屆現樓，已於7月下旬分階段安排入伙，現已開放現樓予公眾參觀。項目自推售以來反應熱烈，至今已累售549伙，佔566個已推出單位的約97%，套現逾36億元。

租金回報可逾3厘 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，毗鄰奧運站的「利奧坊．壹隅」已屆現樓階段，買家可即買即住或者即時出租享受租金回報，吸引力十足。 「利奧坊」系列每呎實用租金普遍約60元，部分更可高達82元，租金回報亦可逾3厘，相信系內旗艦之作「利奧坊．壹隅」的回報會更可觀。「利奧坊．壹隅」會所質素極高，以雙會所設計，提供超過20項多元化設施。項目配套完善，交通便捷，加上今次推出的置業優惠，相信可吸引分支家庭上車客及長線投資收 租客加快入市步伐。