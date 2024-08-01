利嘉閣斥90萬推出「全城置業大激賞」活動 大獎逾6萬預付卡簽帳額

施慧勤稱，為配合推廣「真盤源 真抽獎 全城置業大激賞」活動，公司將進行一連串大型線上及線下廣告宣傳，連同獎品一併計算，預計整個活動將斥資超過90萬元。

由即日起(1日)起至10月31日，凡經任何一間持牌地產代理行促成的本港一、二手物業(住宅及工商舖物業皆適用)買賣或租賃，其買家、租客或業主都可以到利嘉閣「真盤源APP」或「真盤源網頁」，成為會員後登記參加抽獎，有機會贏取豐富獎品，當中包括「終極大獎」66,666元的預付卡簽帳額；而二獎亦有高達38,888元預付卡簽帳額。至於其他獎品包括有多部最新款高階智能手機，以及購物禮券等；全數獎品總值超過19萬元。

利嘉閣地產一向走在地產界最前線，緊貼市場發展，積極幫助客戶圓置業安居夢。公司繼去年推出「睇樓贏巨賞」大獲好評後，今年再獻新猷，推出「真盤源 真抽獎 全城置業大激賞」。

為配合推廣「真盤源 真抽獎 全城置業大激賞」活動，公司將進行一連串大型線上及線下廣告宣傳，連同獎品一併計算，預計整個活動將斥資超過90萬元。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，公司自2018年推出「真盤源」平台後，「真盤源」已迅速成為利嘉閣最具標誌性的企業形象。不過，公司沒有因此自滿，並且繼續推陳出新，例如去年為鼓勵應用「電子睇樓紙」而推出「睇樓贏巨賞」活動，反應熱烈。今年，公司推出「真盤源 真抽獎 全城置業大激賞」活動，進一步讓大眾認識「真盤源」平台的優點，奠定「真盤源」在業界的地位。