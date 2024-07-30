今日新盤NEWS一覽：市區盤加推新價單 朗濤周內再沽四房

新盤氣氛向好，發展商睇好後市，陸續加推單位或花樣出招賣餘貨。長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(30日)公布最新部署，6伙指定三房或四房單位最多減價17%，安排於周六(8月3日)以價單形式發售，單位可享「一蚊雞車位優惠」。
長江實業營業經理詹勳榮表示，項目於過去3個月錄得20宗成交，現僅餘少量三房及四房向海單位供應；是次特選6伙高層海景戶和6個車位一併發售，買家在選定單位後，只需再加付1萬元購買車位，待成交時可獲回贈9,999元，相當於買家變相以1元形式購入車位。
詳細報道：名日．九肚山周六減價發售6伙 推「一蚊雞車位」優惠｜沙田新盤
【連方II加推38伙 最平653.9萬】
萬科香港旗下長沙灣新盤「連方II」今日(30日)加推3號價單，涉及38伙，實用面積介乎280至611方呎。
該批單位價單定價由751.6萬至1,874.4萬元，呎價介乎26,652元至33,279元。享最高折扣13%或16%，折實售價由653.9萬至1,574.5萬元，折實呎價介乎23,188元至27,956元。售價及呎價最低單位為6樓N5室，實用面積282方呎。
【MONACO MARINE兩房呎價逾2.4萬】
會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」今日(30日)錄得1宗新成交，單位為1B座22樓G室，兩房開放式廚房間隔，實用面積462方呎，以1,149.8萬元售出，呎價約24,887元。
據悉，買家曾參觀過不同區的項目，包括黃竹坑及啟德等，認爲啟德區交通配套最便利，而且鐘情本項目的泳池內園景，故決定購入自住。
【朗濤周內再錄成交 四房售3528萬】
鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」本周首兩日均錄成交，今日(30日)再沽1伙，單位為第5座2樓B室，實用面積1,764方呎，四房間隔，連一個車位以3,528萬元售出，呎價2萬元。
【林海山城三房套1900萬沽】
由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓「林海山城」持續獲熱捧，今日(30日)售出第11座G樓B室，實用面積1,078方呎，連226方呎花園，三房一套間隔，以1,900萬元成交，呎價約17,625元。
【傲玟兩房逾2600萬標售】
原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」今日(30日)招標售出第2座23樓C室，實用面積1,244方呎，兩房間隔，設私人升降機大堂，成交價2,612.4萬元，呎價2.1萬元。