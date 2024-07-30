今日新盤NEWS一覽：市區盤加推新價單 朗濤周內再沽四房

新盤氣氛向好，發展商睇好後市，陸續加推單位或花樣出招賣餘貨。長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(30日)公布最新部署，6伙指定三房或四房單位最多減價17%，安排於周六(8月3日)以價單形式發售，單位可享「一蚊雞車位優惠」。

長江實業營業經理詹勳榮表示，項目於過去3個月錄得20宗成交，現僅餘少量三房及四房向海單位供應；是次特選6伙高層海景戶和6個車位一併發售，買家在選定單位後，只需再加付1萬元購買車位，待成交時可獲回贈9,999元，相當於買家變相以1元形式購入車位。