九龍站凱旋門物業組合及大嶼山Whitesands洋房招標出售｜有相睇

凱旋門位於九龍港鐵站及圓方上蓋，由新鴻基地產(016)發展，並於2005年落成，毗連西九高鐵站，來往中港兩地交通便捷。是次出售的整個物業組合中最為矚目的是位於1A座朝日閣80至82樓的天際獨立屋連天台私人泳池。整個凱旋門發展項目一共有5間天際獨立屋，當中只有3間設有天台獨立私人泳池，非常矜貴罕有，為整個凱旋門價值最高單位之一。本物業亦配有6個位於B1樓的私家車位可供買家購入，其餘可供出售單位包括同座79及80樓四個極高層海景單位，以及位於2座觀星閣中層的一個獨立單位。

位於1A座朝日閣80至82樓的天際屋樓高三層，實用面積約4,398方呎，平台面積約2,206方呎，物業享極高層270度維多利亞港全海煙花景觀，居高臨下，極具氣派。物業亦設有特高樓底，80樓樓高約4.6米，為凱旋門單位中最高。同層B及C海景單位實用面積分別約972及約1,029方呎，若與天際屋由同一買家購入，總實用面積可達約6,399方呎。位於79樓的C及D單位同樣享有海景，實用面積分別約970及約1,030方呎，間隔方正實用。另外位於2座觀星閣25樓A單位實用面積約891方呎，為三房套廁間隔，享園林景致。

另可出售之物業為大嶼山嶼南道160號Whitesands 23號洋房，屋苑一共有28座洋房，由太古地產(1972)發展，並於2015年落成。物業樓高兩層，實用面積約2,417方呎，花園面積約2,660方呎，合共設有三間套房。屋苑內環境寧靜，物業一樓及天台可遠眺貝澳灣海景，僅數分鐘車程即可抵達長沙泳灘。

買家可一併購買整個組合或選擇購買個別物業

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，凱旋門高層住宅單位由於可飽覽優美維港全海煙花景緻，因此非常受市場追捧，而天際屋供應極為稀少，一直都深受頂級本港及內地富豪垂青。