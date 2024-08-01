TikTok母公司新加坡總部集體食物中毒　近60人送院

中國短影音平台TikTok母公司字節跳動(ByteDance)位於新加坡的總部，周二(7月30日)發生集體食物中毒事件，至少60名員工出現腸胃炎症狀，當局派出17輛救護車到場，將數十人送院治療。新加坡衛生部門已對此展開調查。

綜合報道，新加坡民防部隊自30日下午3時15分起接獲多起尋求醫療協助的通報，均來自新加坡商業大樓「萊佛士碼頭一號」(One Raffles Quay)的字節跳動公司。民防部隊在大樓一樓大廳設立急救點，以多輛救護車、消防車甚至集體消毒車，將47名受影響員工載送院。最終有57名字節跳動員工就醫。有報道指，有同棟大樓的上班人士表示，有字節跳動員工表示，他們當日下午到26樓食堂吃中式自助餐後，不少人在下午3時後開始上吐下瀉，又形容「每一層都有人嘔吐，非常噁心」。