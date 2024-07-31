JK羅琳公開質疑奧運選手性別再掀舌戰爭議 包括「中華台北隊」林郁婷

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳過去因爭議言論被外界批評歧視跨性別。近來巴黎奧運如火如荼舉行中，她在X上轉發外媒《衛報》報導，公開質疑包括中華台北隊林郁婷等選手的跨性別身份。
JK羅琳（J.K. Rowling）曾在2020年聲稱「有月經的人才是女人」，由此備受外界批評「歧視跨性別」，《哈利波特》主演群除「榮恩」魯柏葛林特（Rupert Grint）以外的人均紛紛表示與其切割和譴責。
近日，JK羅琳看到巴黎奧運核准中華台北隊林郁婷等跨性別選手的出賽資格後，在30日於社群平台X轉發外媒《衛報》報導，再次質疑包括中華台北隊選手在內的跨性別身份，表示：「怎樣才能結束這種瘋狂現象？等到女拳手留下抱憾終生的傷害？還是等到有女拳手喪命？」
網友熱議
JK羅琳的這一言論引發網友熱議，留言區不乏支持的聲音：「謝謝你說出來了！」「打女人現在成了一項觀賞性運動！」有練習空手道的女性現身說法，稱黑帶級別的女性同男性同時受訓時，後者需要控制自己的出拳力量以免傷害女性，控訴拳界對跨性別女性明顯佔優勢的事實視而不見。
不過，也有網友開酸：「這種情況只有在女性不願意參加，或者沒資金的時候才會發生。」還有跨性別活動家怒嗆：「抵制奧運太瘋狂了，厭女症又贏了。」
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