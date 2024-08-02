《紐時》揭哈尼亞死於炸彈爆炸 兩個月前秘密放進賓館

在Telegram上和伊朗官員中流傳的照片顯示，一棟位於德黑蘭北部的建築物遭到破壞(《紐約時報》)

伊朗官媒和哈馬斯聲稱哈尼亞是被導彈炸死，惟《紐約時報》引述七名中東官員（包括兩名伊朗官員）和一名美國官員消息指，哈尼亞是被兩個月前秘密放進下榻賓館的炸彈炸死，行兇者確定哈尼亞進入房間後，就遠距引爆炸彈。該賓館由伊朗伊斯蘭革命衞隊營運保護，位於德黑蘭北部高級社區，爆炸震動了整棟大樓，炸破了一些窗戶，並導致外牆部分倒塌。伊朗官員說，不知道炸彈是如何或何時被放置在房間，存在這種安全漏洞是伊朗情報和國家安全部門的災難性失敗，是伊斯蘭革命衛隊的「奇恥大辱」。

在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞，遺體運抵卡塔爾多哈，今日進行儀式後在當地落葬。

伊朗和哈馬斯都指控以色列是幕後黑手，以色列沒有承認或否認，該國官員在事件發生後向美方或西方多國通報行動。

據報伊朗哈馬斯將討論報復 拜登重申對以色列承諾

外電報道，伊朗高級官員今日會在德黑蘭與哈馬斯、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝組織等代表會晤，商討潛在報復以色列行動。伊朗官員表示將進行全面評估，找出報復的最佳和最有效的方式。

美國總統拜登周四與以色列總理內塔尼亞胡通電話，重申美方致力捍衞以色列的安全，對抗來自伊朗的一切威脅，副總統賀錦麗亦有一同參與電話會議。

