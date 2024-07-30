《櫻桃小丸子》山田同學聲優敗血病離世　終年83歲

為日本人氣動畫《櫻桃小丸子》聲演「山田同學(山田笑太)」的配音員山本圭子，在4月18日因敗血病逝，終年83歲，她的死訊在3個月後才被公開。山本圭子的經紀公司「青二Production」在29日發出聲明，山本圭子4月18日因敗血症病逝，葬禮只有近親出席，由於遵從家屬意願，才會延遲發表，希望外界見諒。

《櫻桃小丸子》的官方社交平台X發文哀悼，表示從1990年到2023年12月17日播出的集數中，山本圭子長年擔任山田同學的配音，感謝她長久以來的貢獻，謹此祈願她安息。