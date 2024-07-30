《櫻桃小丸子》山田同學聲優敗血病離世　終年83歲

為日本人氣動畫《櫻桃小丸子》聲演「山田同學(山田笑太)」的配音員山本圭子，在4月18日因敗血病逝，終年83歲，她的死訊在3個月後才被公開。山本圭子的經紀公司「青二Production」在29日發出聲明，山本圭子4月18日因敗血症病逝，葬禮只有近親出席，由於遵從家屬意願，才會延遲發表，希望外界見諒。
《櫻桃小丸子》的官方社交平台X發文哀悼，表示從1990年到2023年12月17日播出的集數中，山本圭子長年擔任山田同學的配音，感謝她長久以來的貢獻，謹此祈願她安息。
『ちびまる子ちゃん』山田くん、— ORICON NEWS【アニメ】 (@oricon_anime_) July 29, 2024
『サザエさん』花沢さんの声など担当
声優・山本圭子さん敗血症のため死去 83歳
▼両役を昨年秋～冬にそれぞれ引退https://t.co/ocQEjgAg5D
🎙ほか山本さん代表作
「天才バカボン」バカボン
「がんばれ!!ロボコン」ロボコン
「もーれつア太郎」ア太郎… pic.twitter.com/UVj1At4cQu
山本圭子去年退休 不足半年離世
山本圭子在《櫻桃小丸子》配音長達33年，在去年才退下聲優一職，她最後一次為《櫻桃小丸子》配音，是一幕山田同學要從小丸子家離開，他高舉雙手喊，「嗚哇！下雨了！下雨了！小丸子，拜拜！」至今不足半年就離世，許多粉絲感嘆不捨。山本圭子除了為《櫻桃小丸子》的「山田笑太」配音，《海螺太太》的「花澤」還有《天才妙老爹》的「傻兒子」等角色都是她擔任。