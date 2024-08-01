靜岡火燒車元凶竟是礦泉水瓶　消防：放在車內即可引致大火

日本靜岡縣日前發生驚險的火燒車意外，造成一輛轎車被燒毀，附近的小卡車也有燒焦痕跡。警方調查發現，疑似是車內的礦泉水瓶導致起火。
據《靜岡新聞社》報導，日本時間7月25日下午1點55分，在濱松市中央區花川町一處停車場，驚傳火燒車意外。現場橘紅色大火狂燒，還不斷冒出濃濃黑煙。
消防單位事後清查火場，發現一輛轎車整輛被燒毀，就連停在一旁的小卡車也部分被燒，而且這起火點就在小卡車的後半部。
小卡車駕駛表示，當天早上7點左右就把車子停在停車場，車內放了四瓶4公升的礦泉水，避免車內過熱，駕駛還將後車門打開。駕駛稱「我沒想過礦泉水瓶被陽光直射後，竟然會演變成火災」。
車內放危險物「一年四季」都可能起火
當地消防單位警告，在高溫夏季，車子只要在豔陽下幾分鐘，車內的溫度就會宛如烤箱一樣恐怖狂飆。台中消防署災害預防專家柳澤守表示，「其實無論什麼季節，只要條件合適，隨時隨地都可能發生火警。」
他進一步指出，像是裝有飲料的水瓶、鏡子、吸盤或玻璃珠，都可能成為車內火災原因，「像是會折射光線的東西、容易燃燒的紙類都盡量不要放在窗戶附近，若使用窗簾或遮陽板都能有效避免」。
5種物品夏天千萬別放車內
另外台灣當局也曾在臉書提醒，豔陽下無人車內絕對不要放置的五樣危險物品，除了礦泉水瓶之外，還有手機、行動電源、芳香劑及打火機，當中的鋰電池可能因發熱爆炸，而芳香劑的酒精成分也很易燃，而打火機也因含有「正丁烷」燃料，在高溫悶熱下有起火風險。
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