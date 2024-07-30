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國際
2024-07-30 23:22:00

英國斬人案｜17歲刀手襲兒童舞蹈班3死10傷 多為兒童 女導師為救學生重傷(更新、有片)

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3名死者分別是(左起)7歲的Elsie Dot Stancombe、6歲的Bebe King和9歲的Alice Dasilva Aguiar。(互聯網)

3名死者分別是(左起)7歲的Elsie Dot Stancombe、6歲的Bebe King和9歲的Alice Dasilva Aguiar。(互聯網)

23:19更新︰刀手片段曝光

22:55更新︰增被捕疑犯背景

22:40更新︰3名不幸遇害女童身份及照片

英國利物浦以北20多公里、默西賽德郡(Merseyside)的濱海城市紹斯波特(Southport)周一發生的斬人案，截至本港時間周二晚上11時造成最少3死10傷，3名死者均為兒童，年齡介乎6至9歲；傷者中有8名兒童及兩名成人，當中7人情況嚴重。一名17歲青年涉嫌行兇被捕，警方正調查其動機，暫時認為事件不涉恐怖主義。

BBC稱，疑犯居於蘭開夏郡村莊班克斯(Banks)，他和兄長生於威爾斯卡迪夫(Cardiff)，而父母來自非洲盧旺達。ITV公開案發前閉路電視拍到的刀手片段。

案發在當地時間周一上午11時許，當時一名17歲青年闖入該個在Hart Street上「Hart Space Studios」舉行、以女歌手Taylor Swift為主題的兒童瑜伽舞蹈活動，據報當時現場有25名兒童。警方周二表示死者增至3人，分別是7歲的Elsie Dot Stancombe、6歲的Bebe King和9歲的Alice Dasilva Aguiar，其中Aguiar是葡萄牙籍。

首名死者是9歲女童Alice Aguiar。(互聯網) 瑜伽導師Leanne Lucas為救學生捱斬。(互聯網) 瑜伽導師Leanne Lucas為救學生捱斬。(互聯網) 案發時現場正舉行以Taylor Swift為主題的瑜伽及舞蹈活動，供小學生參加。(互聯網) Taylor Swift對案件感到震驚。(互聯網) 首名死者是9歲女童Alice Aguiar。(互聯網) 6歲的Bebe King 7歲的Elsie Dot Stancombe

英國斬人案｜瑜伽導師Leanne Lucas為救學生捱斬

至於8名受傷兒童年齡介乎6至11歲，其中5人情況嚴重；其餘兩名成年人傷者則為涉事活動的導師，分別為35歲瑜伽導師Leanne Lucas以及35歲的舞蹈導師Heidi Barlow，均傷勢嚴重；其中Lucas具備小學老師資格，今次的兩小時活動是由她舉辦。有親友表示，「她(Lucas)個子細小，根本應付不了持刀男人，但她只想保護那些小朋友」。據報Lucas過去亦曾在中國及杜拜教學。

有目擊者稱，案發時當時看到有「7至10名小童跑出……他們受了傷，在流血……大約10歲，其中一人傷勢嚴重」。據報一名母親大叫「我女兒被刺了」。附近一名汽車維修店的店主Colin Parry表示，他相信有多名女童捱斬，並指案發後有多位母親趕抵，並驚慌尖叫。

英國斬人案｜Taylor Swift對案件感到震驚

今次案件令震撼英國，首相施紀賢形容事件恐怖及令人震驚，國王查理斯三世指事件駭人聽聞，並向死者家屬致以慰問。此外，Taylor Swift亦有IG發文稱對案件感到震驚。

案發前閉路電視拍到的刀手片段︰

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案發後的航拍片段︰

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