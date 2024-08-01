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國際
2024-08-01 12:48:00

美國大選2024｜質疑賀錦麗突變黑人　特朗普自比解放黑奴的林肯

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質疑賀錦麗突變黑人，特朗普自比解放黑奴的林肯。(AP)

質疑賀錦麗突變黑人，特朗普自比解放黑奴的林肯。(AP)

美國獲民主黨確認為唯一總統候選人的副總統賀錦麗狀態大勇，更有民調顯示支持度已超越前總統、共和黨總統候選人特朗普。特朗普周三(731)出席「全國黑人記者協會」(National Association of Black Journalists, NABJ)年會時，就從種族角度切入，質疑賀錦麗到底是非裔還是印度裔，並且自比為解放黑奴的前總統林肯。

路透社報道，特朗普首度出席「全國黑人記者協會」年會，引發部分成員強烈反對，並且導致一名成員辭去共同主席職位。特朗普在會上質疑：「她(賀錦麗)是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」報道引述公開資訊，指賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是源自牙買加的非裔。

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路透社報道，特朗普首度出席「全國黑人記者協會」年會，引發部分成員強烈反對，並且導致一名成員辭去共同主席職位。(AP) 記者列出特朗普曾發表的種族主義言論問為甚麼非裔選民應該支持他。特朗普稱這個問題「駭人聽聞、充滿敵意、令人蒙羞」。(AP)

特朗普：我是自林肯以來最棒的總統

美國廣播公司(ABC)記者Rachel Scott在活動上向特朗普提問，列出一系列他曾發表的種族主義言論，並詢問為甚麼非裔選民應該支持他。特朗普稱這個問題「駭人聽聞、充滿敵意、令人蒙羞」，並批評ABC是「虛假的」電視新聞網，他還說：「對於非裔人口而言，我是自林肯以來最棒的總統。」接著又指控跨越美國南部邊境的移民，將奪走非裔的就業機會。