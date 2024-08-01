美國大選2024｜質疑賀錦麗突變黑人　特朗普自比解放黑奴的林肯

美國獲民主黨確認為唯一總統候選人的副總統賀錦麗狀態大勇，更有民調顯示支持度已超越前總統、共和黨總統候選人特朗普。特朗普周三(7月31日)出席「全國黑人記者協會」(National Association of Black Journalists, NABJ)年會時，就從種族角度切入，質疑賀錦麗到底是非裔還是印度裔，並且自比為解放黑奴的前總統林肯。

路透社報道，特朗普首度出席「全國黑人記者協會」年會，引發部分成員強烈反對，並且導致一名成員辭去共同主席職位。特朗普在會上質疑：「她(賀錦麗)是印度裔或非裔？她一路以來都是印度裔，而她突然之間變了，變成一名黑人。」報道引述公開資訊，指賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是源自牙買加的非裔。