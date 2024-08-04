美國大選2024｜賀錦麗丈夫遭爆前段婚姻與保母出軌搞出人命

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)獲確認代表民主黨出戰11月總統大選後，丈夫任德龍(Doug Emhoff)被揭「黑材料」，爆出在前一段婚姻出軌，與子女的保母有婚外情，對方甚至懷孕，導致16年婚姻結束。有關報道迫使任德龍周六(3日)發聲明回應，稱與首任妻子Kerstin的婚姻因他的「行為」曾發生波折；他要為此負上責任，而自那時起兩人作為一個家庭解決問題，也建立了緊密關係。

美國大選2024｜任德龍出軌對象懷孕後墮胎

英國《每日郵報》稱，現年59歲任德龍出軌對象Najen Naylor在其一子一女就讀的私立學校任教，並且兼職任孩子的保母。Naylor一位好友透露她懷孕後墮胎，沒有留下孩子。但報道指，在她的社交網帳號2009年出現一名女嬰的片段，她與任德龍出軌所懷的孩子預產期相若。惟報道未證實女嬰的父母是誰。Naylor沒有否認有關報道，但也拒絕評論。據悉，事發後她已辭去學校教職。有指任德龍的緋聞爆出後，賀錦麗競選團隊大為緊張，不想事件影響她向好的選情。