美國大選2024｜賀錦麗丈夫遭爆前段婚姻與保母出軌搞出人命

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)獲確認代表民主黨出戰11月總統大選後，丈夫任德龍(Doug Emhoff)被揭「黑材料」，爆出在前一段婚姻出軌，與子女的保母有婚外情，對方甚至懷孕，導致16年婚姻結束。有關報道迫使任德龍周六(3日)發聲明回應，稱與首任妻子Kerstin的婚姻因他的「行為」曾發生波折；他要為此負上責任，而自那時起兩人作為一個家庭解決問題，也建立了緊密關係。
美國大選2024｜任德龍出軌對象懷孕後墮胎
英國《每日郵報》稱，現年59歲任德龍出軌對象Najen Naylor在其一子一女就讀的私立學校任教，並且兼職任孩子的保母。Naylor一位好友透露她懷孕後墮胎，沒有留下孩子。但報道指，在她的社交網帳號2009年出現一名女嬰的片段，她與任德龍出軌所懷的孩子預產期相若。惟報道未證實女嬰的父母是誰。Naylor沒有否認有關報道，但也拒絕評論。據悉，事發後她已辭去學校教職。有指任德龍的緋聞爆出後，賀錦麗競選團隊大為緊張，不想事件影響她向好的選情。
美國大選2024｜任德龍前妻：兩人再見亦是朋友
任德龍現年57歲的前妻Kerstin是電影監製，發現丈夫出軌後，於2009年離婚，當時兩人的兒子Cole和女兒Ella分別15歲和10歲。報道又指，任德龍有給Naylor金錢「補償」。離婚後數年，任職律師的任德龍於2013年在友人暗中安排相睇，與時任加州檢察長的賀錦麗認識，並於翌年結婚。Kerstin曾公開讚揚賀錦麗與她和任德龍一起教育兩名孩子，而她與任德龍的離婚在多年前因不同原因導致，兩人再見亦是朋友。報道稱，任德龍的婚外情最先由右翼分子於社交網揭露。賀錦麗婚後並未育有孩子，也被共和黨人大做文章。
美國大選2024｜賀錦麗婚後無生孩子也遭攻擊
共和黨總統候選人特朗普拍檔、競逐副總統的萬斯在2021年的言論被重提，他批評民主黨女政治人物為了事業選擇不孕育孩子，稱她們為無孩子養貓的婦女(childless cat ladies)，點名提到賀錦麗。他質疑美國由一群無孩子的女人管治，她們因自己的選擇而活得悲慘，現在也想這個國家的其他人變得悲慘。萬斯此言論惹來各方抨擊，惟有分析指萬斯的講話並不會令保守派無孩子的女性轉投賀錦麗一票。