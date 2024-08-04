美國兩童連同充氣城堡遭強風吹走　空中墜落1死1傷

美國馬里蘭州的一處球場在進行小聯盟球賽時，突然一座充氣城堡「空降」並墜落在球場上，導致一名5歲男童死亡，另一名孩童受傷，嚇壞現場所有人。
傷童沒有生命危險
據紐約郵報報道，當地時間2日晚上 9 點 20 分左右，美國職棒小聯盟球隊南馬里蘭州藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）正在查爾斯縣（Charles County）的球場進行比賽，突然，一陣強風吹來，一座充氣城堡也從天而降，掉在球場上。
報道稱，當時有2名兒童在充氣城堡中玩耍，卻連人被吹向空中並墜地，現場的人立刻通報警消，一名5歲男童受到重傷，被空運到兒童醫院治療，但後來仍不治身亡。另外還有一名兒童受到輕傷，但所幸沒有生命危險。
不少球迷和球員目睹事件
藍蟹隊總經理尼切爾（Courtney Knichel）在一份聲明中表示：「我謹代表整個球隊向失去孩子的家人表示哀悼，並對受傷的孩子表示擔憂。我們的思念和祈禱與他們所有人同在。」
藍蟹隊也取消了原定於周六舉行的比賽和所有棒球活動。由於當天有不少球迷和球員都目睹了孩子受傷的過程，他們也將提供心理諮商服務給有需要的人。
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