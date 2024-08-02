美俄等多國換囚24人，包括華爾街日報記者。

俄羅斯與包括美國在內多個西方國家周四(1日)進行冷戰結束後規模最大的換囚行動，涉及7個國家合共24人，當中包括早前被俄判囚16年的美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich)及前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。

換囚行動在土耳其的機場進行，其餘參與的國家，包括德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威及白俄羅斯。俄羅斯向西方國家移交15人，包括3名美國公民和1名綠卡持有人、1名德國人，以及7名俄羅斯人；白俄釋放1名被判死刑的德國人。他們由巴士送到場，再登上西方國家飛機。當中包括在俄羅斯被指控從事間諜活動而被判囚16年的《華爾街日報》記者格爾什科維奇，以及美國前海軍陸戰隊員惠蘭。