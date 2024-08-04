美五角大樓「薄餅指數」突然爆燈 恐預兆將有大事發生？

國際地緣政治摩擦持續、中東戰事似有擴大跡象之際，美國有一名地方議員聲稱，當地流傳已久的「薄餅指數」(Pizza Meter、披薩指數)已經「爆燈」，擔心恐將有大事發生。
紐約州的州議員Ben Geller本月3日在社交平台X發表的貼文，引發廣泛關注，至今已有逾1,240萬次瀛覽，相當驚人。
Geller的「薄餅指數」(披薩指數)觀察其實相當簡單，他發現在五角大樓附近的一間薄餅店生意突然於上周五晚上9時不尋常地飆升，而與此同時，附近多間酒吧的生意，卻不約而同地較平日淡靜一大截。
Ben Geller自己觀察，五角大樓附近薄餅店生意急增、酒店生意急跌的情況︰
薄餅指數｜反映國防部忽然「加班」事有蹊蹺
他估計，導致「薄餅店生意勁升、酒吧生意慘淡」的原因，是五角大樓人員要加班，故令薄餅需求大增，也少了人去附近酒吧放鬆，由此推斷五角大樓忽然忙碌起來，恐怕是在加班應付/準備應付某些事件，令他擔心恐有大事發生。
薄餅指數｜曾預示波斯灣戰爭
Geller的推測聽落粗疏，但「薄餅指數」(Pizza Meter、披薩指數)其實已流傳了至少幾十年，並曾在九十年代廣受談論。美媒曾報道，在華盛頓特區擁有60間Domino's Pizza特許經營的店東Frank Meeks，受訪稱他留意到每逢有國家安全事件發生前約72小時，其生意就會大增，據報「薄餅指數」曾預示89年美國入侵巴拿馬以及九十年代波斯灣戰爭等。