索馬利亞首都海灘遭恐襲　至少32死63傷

非洲國家索馬利亞（Somalia）首都摩加迪沙（Mogadishu）的一處人氣海灘發生自殺式炸彈攻擊事件，造成至少32人死亡，約63人受傷。

據《半島電視台》報道，策劃這場攻擊的是與阿爾蓋達組織有來往的武裝組織青年黨，他們在2日晚間透過廣播宣稱犯案。

海灘上遍布屍體

根據索馬利國家通訊社報道，安全部隊趕到利多海灘（Lido beach）後，表示至少有五名攻擊者被槍殺，第六名攻擊者則當場引爆身上的炸彈。當爆炸發生時，許多民眾正在海灘上，造成至少32人死亡，63人受傷，，其中一些人傷勢嚴重。從現場拍攝的影片可以看到，海灘上遍布屍體，場面慘不忍睹。

一名目擊者在電話中告訴《美聯社》記者，他看到一名身穿爆炸背心的襲擊者：「在海灘景觀酒店旁引爆了自己身上的炸彈。」《法新社》的報道則有目擊者說：「每個人都很驚慌，很難知道發生了什麼，因為爆炸後不久就開始槍擊。我看到很多人倒在地上，其中一些人死亡，有些人受傷。」