科學家驚揭黑猩猩識講「媽媽」「人猩共育計劃」結局係點？(有片)｜國際專題

科學家一直在研究黑猩猩(chimpanzee)是否跟人類一樣擁有語言能力，近日有科學家透過研究多段圈養黑猩猩的片段，再次得出黑猩猩可能會說話的推論，指牠們可能至少懂說「媽媽」。

瑞典皇家理工學院科學家埃克斯特姆(Axel Ekström)領導的研究小組，分析了一些舊片段，當中一段於2007年面世，有關美國佛羅里達州棕梠港陽光海岸靈長類動物保護園區的黑猩猩「強尼」(Johnny)，可見牠跟一名女士說「媽媽」(mama)，而在園區工作了30年的人員受訪時指確有其事，「牠會以非常沙啞的聲音說『媽媽』」，「這是牠唯一會說的」。

黑猩猩人類｜舊片段揭兩黑猩猩說「媽媽」

團隊又研究了一段1962年的新聞片段。片中一隻名叫雷娜塔(Renata)的黑猩猩，在飼養員鼓勵下，多次說出聽起來似是「媽媽」的單字。

團隊之後把上述片段的錄音，跟柏金森症人類患者的說話錄音剪輯在一起，然後讓61名志願人士作「聆聽測試」。結果大部分都認為黑猩猩強尼和雷娜塔的聲音，是在說「媽媽」。