科學家驚揭黑猩猩識講「媽媽」「人猩共育計劃」結局係點？(有片)｜國際專題

科學家一直在研究黑猩猩(chimpanzee)是否跟人類一樣擁有語言能力，近日有科學家透過研究多段圈養黑猩猩的片段，再次得出黑猩猩可能會說話的推論，指牠們可能至少懂說「媽媽」。
瑞典皇家理工學院科學家埃克斯特姆(Axel Ekström)領導的研究小組，分析了一些舊片段，當中一段於2007年面世，有關美國佛羅里達州棕梠港陽光海岸靈長類動物保護園區的黑猩猩「強尼」(Johnny)，可見牠跟一名女士說「媽媽」(mama)，而在園區工作了30年的人員受訪時指確有其事，「牠會以非常沙啞的聲音說『媽媽』」，「這是牠唯一會說的」。
黑猩猩人類｜舊片段揭兩黑猩猩說「媽媽」
團隊又研究了一段1962年的新聞片段。片中一隻名叫雷娜塔(Renata)的黑猩猩，在飼養員鼓勵下，多次說出聽起來似是「媽媽」的單字。
團隊之後把上述片段的錄音，跟柏金森症人類患者的說話錄音剪輯在一起，然後讓61名志願人士作「聆聽測試」。結果大部分都認為黑猩猩強尼和雷娜塔的聲音，是在說「媽媽」。
黑猩猩人類｜團隊︰旨在打破科學界舊有推斷
有關片段其實早已曝光，為何團隊今次又拿來研究？埃克斯特姆解釋，團隊其實想挑戰科學界一個推斷。該推斷認為，黑猩猩無法說話的原因，是牠們大腦內負責控制下巴移動的區域，並不像人類般與控制聲帶的區域有「重疊」，因此，黑猩猩才無法如人類嬰兒般，隨著成長而「解鎖」語言能力、像嬰兒一樣牙牙學語。
團隊上述看似簡單的研究結果，旨在表明黑猩猩可以說出「媽媽」，可能反映大腦皮質區域是否「重疊」根本並不重要，又或反映出黑猩猩其實也有這種「重疊」特質。
黑猩猩人類｜黑猩猩是否「說話」跟腦有關 亦有其他因素
不過，就算黑猩腦部真的有讓牠們學習語言的能力，牠們的舌頭又長又扁，難以作出多變的發音；再者，能夠模仿別人發出的聲音，也不代表能夠說話。故埃克斯特姆也解釋，他的論文只能點出黑猩猩有「學習發音」能力，至於牠們是否理解「媽媽」這個詞的意思，則不在今次研究範圍。
黑猩猩雷娜塔(Renata)說「媽媽」片段︰
黑猩猩「強尼」(Johnny)說「媽媽」片段︰
黑猩猩人類｜黑猩猩BB密集受訓 3歲識說幾個單字
今次研究已刊載於《科學報告》期刊(Scientific Reports)，雖非甚麼重大突破，但也是科學家研究黑猩猩漫長歷程中的一步。過去較著名的黑猩猩語言能力研究，包括上世紀四十年代末至五十年代初，被美國心理學家海斯夫婦(Keith and Catherine Hayes)收養的黑猩猩「維基」(Viki)。
海斯夫婦在「維基」自5周大起，開始密集式讓牠接受語言訓練，直至3歲時，牠總算能夠「講出」一些簡單詞語，如「mama」、「cup」和「up」等，但僅限於此。
黑猩猩人類｜黑猩猩跟人類嬰兒同養 變「壞榜樣」
另一個例子則黯然收場，為黑猩猩「古亞」(Gua)。心理學家凱洛格夫婦(Winthrop and Luella Kellogg)於1931年收養7.5月大「古亞」，把牠視為10個月大兒子唐納德(Donald)的「妹妹」，以觀察黑猩猩如何學習人類行為。夫婦讓「一嬰一猩」相處和一起學習，希望看到牠跟孩子同步成長，並學會說話。
結局是，「古亞」雖然較兒子更快學會一些人類技能，如用湯匙、用杯飲水及開門等，但牠低下的語言學習能力，拖慢了兒子的語言發展，甚至導致兒子「不務正業」去模仿牠的叫聲及一些動物行為。凱洛格夫婦於9個月後決定終止實驗，並退回「古亞」。古亞在不足一年後，於1933年因肺炎死亡，終年僅3歲。