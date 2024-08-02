爭奪有色人種選票 特朗普：賀錦麗忽變黑人

美國民主黨換人選總統，共和黨候選人特朗普也改變策略，由針對總統拜登的「老人牌」變成「種族牌」，爭奪有色人種的選票。他指代替拜登出選的副總統賀錦麗，過去一直自稱是印度裔美國人，近年才忽然強調有非裔血統，「變成黑人」。賀錦麗回應稱，特朗普再次搞分裂和不尊重。特朗普過去也曾質疑前總統奧巴馬的種族背景，指他不是美國出生。

特朗普周三出席全國黑人記者協會年會，約有1,000人出席。他發言時提到，「她(賀錦麗)一直是印度血統，也一直只宣揚其印度血統；我並不知她是黑人，直至數年前，她突然變成黑人，現在想被視為黑人」。在場有小部分人發出嘲笑聲。特朗普續稱，「我不知道她究竟是印度人抑或是黑人？兩者我都尊重，但她顯然不是，因她一直稱自己是印度人，卻突然改變成為黑人。」