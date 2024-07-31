日本花火大會頻遭無人機干擾須中斷 台灣遊客稱不知道不能放

又是「過度旅遊」(overtourism)問題……日本各地在夏天相繼舉辦花火大會，但接連有無人機在空中拍攝，甚至飛近煙火導致活動中斷，而部分無人機來自外國遊客。

《讀賣新聞》報道，由大阪天滿宮主辦、被譽為「日本三大祭」之一的天神祭本月25日舉辦，絢爛的煙花點亮了大阪市夜空。然而，在距離煙花發射點約300米的街道上，有一架無人機在觀眾頭上盤旋，由一名40多歲台灣男子操控。他受訪稱，「不知道這裡不能飛無人機」，隨後將其收進盒子便離開。

日本航空法如何規管無人機？

日本航空法規定，若想在「機場周邊」、「人口密集地區上空」、「距離地面150米以上」等「特定空域」操控100克以上的無人機，必須向國土交通省的地方航空局事先申請，並取得許可。此外，如果想在夜間飛行，或在活動會場上空進行具危險性的飛行，不論在哪個空域，都必須取得事先許可，包括花火大會。