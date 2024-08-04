日本發高燒！熊本JR路軌太熱變形 竟要用冰敷 熊本市38.8度破紀錄

日本多地周日錄得高溫，其中熊本縣截至4日下午4時，有64人因疑似中暑而被送院。其中4人情況嚴重，年齡介乎八十多至九十多歲，其中2人在救護人員抵達，身處沒有冷氣的房間內。
熊本縣的氣溫在4日繼續上升，多區達攝氏35度以上，其中熊本市錄得創新高38.8度，玉名市、及人吉市等亦錄得新高氣溫，均逾38度，預料炎熱天氣明天(5日)仍將持續。長崎縣島原市、群馬縣桐生市及高知縣四萬十、西土佐市，4日更錄得39.2度。
工作人員以冰塊為路軌「退燒」降溫及熊本熊︰
路軌因太熱而膨脹 列車不尋常搖晃
日本放送協會(NHK)報道，熊本縣宇城市的JR鹿兒島本線於上周四(1日)發現鐵軌變形情況，相信是因高溫導致，約15名工作人員隨即採取措施，把冰塊放在路軌上，為路軌「退燒」，緩解因路軌因太熱膨脹而引起的問題。
據JR九州表示，當日下午約3時30分，一列往下行的列車從宇城市的小川站出發，車長報告說「感覺到與平時不同的側擺」，之後在宇土站和八代站之間的上行和下行線上暫停列車運行，並作詳細調查，結果發現了小川站附近有路軌變形情況。熊本縣連日來天氣晴朗，氣溫高，當天下午2時30分左右，宇城市三角地區記錄了36.3度的最高氣溫。