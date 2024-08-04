日本發高燒！熊本JR路軌太熱變形 竟要用冰敷 熊本市38.8度破紀錄

日本多地周日錄得高溫，其中熊本縣截至4日下午4時，有64人因疑似中暑而被送院。其中4人情況嚴重，年齡介乎八十多至九十多歲，其中2人在救護人員抵達，身處沒有冷氣的房間內。

熊本縣的氣溫在4日繼續上升，多區達攝氏35度以上，其中熊本市錄得創新高38.8度，玉名市、及人吉市等亦錄得新高氣溫，均逾38度，預料炎熱天氣明天(5日)仍將持續。長崎縣島原市、群馬縣桐生市及高知縣四萬十、西土佐市，4日更錄得39.2度。

工作人員以冰塊為路軌「退燒」降溫及熊本熊︰