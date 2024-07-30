巴黎奧運｜荷蘭隊泳褲落水後似有還無爆紅　選手嘆：這不是我來的目的

2024巴黎奧運正進行得如火如荼，場內場外亦吸引不少觀眾目光，就如來自荷蘭的選手Arno Kamminga，他自27日出賽後迅速紅遍全網，不過，他爆紅的原因並非成績，而是他所穿的泳褲在濕水後，乍看下就幾乎變成透明，讓不少網民大呼「喜歡」，至於主角事後亦在網上回應事件。

綜合報道，Arno於上周六(27日)出戰男子100米蛙泳，以59.12的成績獲得第二名，但社交平台的照片顯示，Arno泳褲在某些鏡頭角度下，原本橙色圓點的花紋，變成近似皮膚的肉色，乍看之下，讓那泳褲似有還無，僅重要部位有遮擋，彷彿近乎全裸參賽，成為Arno的意外亮點。畫面在網上引發大量關注，不少網民紛紛表示「超喜歡」，亦有網民說：「這是合法的嗎？」、「乍看以為沒穿」、「這泳褲真的可以嗎」、「我覺得他只穿泳褲很奇怪」。