巴黎奧運｜東奧壓力爆煲退賽 體操女王比莉絲戰勝難關凱旋回歸

美國體操女子隊周二奪得體操女團金牌，上屆東京奧運在跳馬項目失手，並因壓力爆煲突然退賽的體操女王比莉絲(Simone Biles)凱旋回歸，奪下奧運第五個金牌。她從跌低處站起來，克服跳馬的心理關口助美國奪金，亦是她奧運第五面金牌。比莉絲於賽後稱，「完成跳馬後如釋重負，心想『哇，沒有回到過去或有其他事』。」

比莉絲表示，當站在「馬」前起跑區另一端時，沒有想起東奧的陰影，隨即做出「程菲跳」躍向高處。當完成後，她知道美國體操在奧運再次稱霸，「當我著地時，我想『好嘢，我們必定會取勝』」。比莉絲隊友兼好友Jordan Chile表示，她也感到鬆一口氣，笑稱「哈利路亞，沒有回到過去。」一直保持笑容的比莉絲說，「我超級興奮。」報道指，比莉絲選擇了較穩陣動作「程菲跳」，而非以她命名的新技術Biles II作賽。