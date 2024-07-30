巴黎奧運｜日本7人欖球運動員住選手村被偷婚戒 房門沒被撬痕跡

今屆巴黎奧運，跳高運動員、意大利持旗手譚貝利(Gianmarco Tamberi)在開幕禮河上巡遊環節，搖旗時婚戒不慎掉進塞納河，事後發文向太太道歉，另一名選手同樣無辜……選手村接連傳出偷竊案，受害人包括一名日本7人欖球選手，他的婚戒等共價值3,000歐元(約25,362港元)財物，早前在選手村不翼而飛。

巴黎奧運｜日本選手外出時被偷財物

據《巴黎人報》(Le Parisien)報道，這名日本運動員住進巴黎市郊的選手村，案發後已報警。他失竊的財物包括婚戒、頸鍊、現金，價值折合約3,000歐元。據指他外出時被偷物品，房間沒有被入侵痕跡。