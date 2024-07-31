巴黎奧運｜南韓女神槍手「冷酷型爆」如殺手 馬斯克：找她拍電影(有片)

南韓女射擊手金藝智在女子射擊10米氣手槍，雖負於隊友吳藝珍而奪得銀牌，但因一臉冷酷殺手外形，人氣高過對方，成為網上熱話。連Tesla老闆馬斯克也表示，「她應該拍動作片，毋須演技」。
社交網流傳金藝智5月世界盃射擊賽25米手槍射擊的作賽片段，一身黑衣的她神情冷酷舉起手槍，活像電影中冷血殺手。報道指，金藝智在賽事中破了世界紀錄，開完射後枱面的螢幕有顯示，但她卻漠不關心，大家封她為「最冷酷的人」。上載片段的網民稱，他所見過最有主角氣場的人。另有人稱，「她很冷酷有型，像韓劇殺手」並讚她很漂亮如女演員。其他留言包括「不管是姿勢、表情或氣場都太帥了」、「她可以當下一部007占士邦電影的反派」，相信連金藝智本人也估不到自己會爆紅。
巴黎奧運｜外冷內熱 後輩吳藝珍奪金超興奮
金藝智比賽時外表冷酷，但其實是外冷內熱，並已經當媽媽了，而她比賽時另一手也拿著有大笨象公仔頭的毛巾，與其一臉酷樣形成反差萌。韓媒稱，金藝智有一名5歲女兒，受訪時指「女兒上幼稚園時會向同學仔說，為媽媽參加奧運感自豪，而現在她會說為媽媽獲獎牌感自豪。」金藝智又說，對於年紀細她12歲的後輩吳藝珍獲得金牌感到「超興奮」，對方就像她的妹妹，也格外照顧吳藝珍；並無視她為競爭對手，奧運是世界盛事，兩人包辦金、銀牌為國家增光。
The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life.pic.twitter.com/ExuXVxB3VB— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) July 30, 2024