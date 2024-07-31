巴黎奧運｜乒乓球混雙頒奬 中朝韓選手自拍世紀同框 北韓選手表情成亮點

巴黎奧運乒乓球混雙決賽周二(30日)矚目登場，世界第一國家隊組合王楚欽/孫穎莎以局數4比2擊敗北韓李正植/金琴英奪金，銅牌由力挫港隊的南韓組合林鐘勳/申裕斌摘下，中、朝、韓獎牌組合在頒獎台上自拍，世紀同框即引發熱議。其中，北韓男選手李正植表情僵硬，金琴英面帶微笑，成為亮點。
巴黎奧運｜南韓選手用三星手機自拍
今屆巴黎奧運容許運動員在頒獎台上自拍，南韓三星集團是官方合作夥伴，除了送給每名選手一部摺疊手機，在頒獎禮上亦常見獎牌得主使用三星手機自拍，今次南韓選手用本國品牌手機跟北韓選手自拍，情況變得較特別。
巴黎奧運｜網民激讚：這就是奧林匹克精神
中朝韓乒乓球運動員世紀同框，驚艷網民，紛紛留言，「這就是奧林匹克精神」、「這就是我們需要奧運的原因」。有人讚嘆，「奧運最美的一張照片」。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
巴黎奧運｜南韓選手澄清：沒跟北韓選手說話
南韓媒體《京鄉新聞》報道，今屆巴黎奧運很多運動員在頒獎台上拿手機自拍，北韓選手基於政治等因素有可能拒絕與南韓選手自拍，幸好在乒乓球混雙頒獎禮上沒有發生。然而，北韓選手李正植的表情看得出有點僵硬，拍檔金琴英咧嘴微笑。其他如乒壇「一哥」、「一姐」，國家隊組合王楚欽/孫穎莎，以及南韓組合林鐘勳/申裕斌笑容燦爛，表現輕鬆。
頒獎禮上南北韓國旗一同徐徐升起，兩韓選手亦禮貎地互相握手。林鐘勳其後受訪，被韓媒問及此事時低調回應，「除了介紹銀牌得主時握手、表達祝賀之外，沒有其他對話」。