小偷闖窮旅館對CCTV抱怨無嘢偷　最後倒貼廿蚊走人(有片)

印度南部的泰倫加納邦(Telangana)發生一宗令人啼笑皆非的爆竊事件。一名小偷破壞旅館的大門後闖入行竊，惟旅館內基本上沒有值錢物品，小偷氣憤的望向閉路電視鏡頭雙手攤開，彷彿在質問老闆怎麼能這麼窮？最後更以真金白銀用20盧比(約1.8港元)的鈔票來買了一支樽裝飲品，之後揚長而去。
綜合報道，事發於上月18日，涉事旋館位於Maheswaram。CCTV畫面顯示，一名蒙面小偷破壞旅店的後門門鎖後闖入，隨即在屋內四周檢視，卻發現旅店內竟然沒有值錢的東西。令這名原本小心翼翼，頭戴鴨咀帽與面罩，戴上手套的他，洩氣地抬頭望向閉路電視鏡頭，對著鏡頭指指點點，更無奈雙手攤開，彷彿在說「怎麼能這麼窮？完全沒有東西可偷」。小偷不住向閉路電視指手劃腳的抱怨，但似乎不想空手而回，結果在雪櫃裡拿了一支樽裝飲品，正要退出房間時折返，竟然掏出自己的銀包，拿出一張20盧比鈔票放在櫃枱才離開，似乎不忍偷走飲品，買下那飲品。
網民：小偷發現旅館比他還窮
事件經報道後在網上傳開，讓不少印度網民啼笑皆非，紛紛留言：「「嘿！我看到了甚麼？一個有良心的小偷！」、「小偷竟然要倒貼」、「他發現旅館比他還窮」。不過，報道亦提到這並非首次有賊人爆竊最終要「倒貼」的事件，2023年同樣在印度新德里，一名80歲退休老翁回家發現大門被撬，家中沒月失竊，但地皮上卻多了一張500盧比鈔票。