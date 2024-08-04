女子「店內接吻」被服裝連鎖店解僱 竟爆料教民眾搵公司著數｜網上熱話

英國一名自稱曾在服裝連鎮店Primark工作3年的女子，在TikTok上聲稱，因在店內與男友接吻而被解僱，她因此決定報復，揚言要揭露公司種種內幕。
女子Daisy Pillard日前在TikTok發布片段，迅速獲得幾百萬次瀏覽。她在片段中穿著Primark制服自拍，並在帳號@daisypillardxo下寫道：「剛剛因在店門口接吻被開除，工作3年後被解僱，所以我要披露所有被要求保密的事。」
她分享了一些在店內拍攝的照片，並列出幾個「省錢小貼士」，然而卻有「教壞人」之嫌。Pillard竟然建議顧客不要扔掉破掉的的legging，因為可以拿回店內免費更換。
聲稱可以問員工用「員工折扣」下單
她又聲稱，員工可以使用他們的「員工折扣」為顧客下單，顧客只需詢問即可，「我已幫人們省下了數千英鎊，只要問一下便行」。
聲稱店內閉路電視鏡頭「大部分是假的」
更驚人的是，Pillard聲稱，店內的「大多數監控鏡頭是假的，只是一些黑色球體來嚇阻偷竊者」，「我們有一次打開了一個，真的很搞笑。」她又威脅在將在下一個帖文中爆經理的料。英媒指，Primark目前在英國擁有191家門店，僱員達29,000人。對於Pillard的言論，Primark尚未回應。
網民︰唔怪得你被人炒！
儘管有部分網民感謝Pillard提供「小貼士」，但似乎有更多人認為她被解僱的原因「沒那麼簡單」，「一定還有其他原因」，並指她的爆料等同於自毀前程，因沒有僱主會想聘用她。有人估計她被炒的原因可能正正是濫用員工折扣，亦有人懷疑她所說的一切全屬虛構。