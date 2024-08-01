報復哈馬斯領袖被殺 傳哈梅內伊下令打擊以色列 聯合及達美航空停飛特拉維夫(更新)

美國聯合航空公司和達美航空公司宣布暫停飛往以色列特拉維夫的航班。美聯航發言人表示，出於安全原因，將暫停所有前往特拉維夫的航班，直到另行通知為止。達美航空則將暫停飛往特拉維夫的航班至8月2日。

以色列無承認施襲

哈尼亞周二在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚的就職儀式，哈馬斯表示，哈尼亞是在儀式後翌日凌晨，於德黑蘭北部一個退伍軍人的特別居所內遭空襲身亡，伊朗今日會在德黑蘭為哈尼亞舉辦喪禮，消息指將由哈梅內伊主持，遺體之後移送到卡塔爾多哈，周五在當地下葬。

伊朗聯國大使指美亦涉案 布林肯否認

哈梅內伊發聲明指，為哈尼亞報仇是伊朗的責任，「以色列今次是自掘墳墓」。《紐約時報》透露，哈梅內伊在最高國家安全委員會緊急會議中，已下令革命衛隊直接打擊以色列，可能會聯同友好國家也門、敘利亞及伊拉克聯合行動，發動無人機及導彈攻擊以色列軍事目標，並為以色列及美國的反擊做好準備。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼在聯合國安理會上發言，指控以色列要為哈尼亞被暗殺負責，「美國的責任亦不能被忽略」，稱若沒有獲得美國首肯和情報支持，根本不可能發生。