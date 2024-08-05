報復哈尼亞被殺 伊朗或最快今襲以國

中東局勢持續升溫，以軍在黎巴嫩擊殺真主黨最高指揮官舒庫爾，又被指與哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗遇襲身亡有關，外界關注黎巴嫩及伊朗將進一步捲入戰局。美媒引述情報消息稱，伊朗預計最快周一攻擊以色列，以報復舒庫爾和哈尼亞之死，襲擊規模料將超過今年4月的空襲。

美國新聞網站Axios引述3名以、美官員稱，預計伊朗最快周一將攻擊以色列報復。消息人士預料，伊朗攻擊模式會類似4月採用無人機及導彈。上次的攻擊雖惹以方憤怒，但對以國造成的損傷不大，且事前有向西方通報。消息人士認為今次伊朗的襲擊規模將更大，又預期真主黨或會參與其中，但並不確定。較早前，美軍林肯號航空母艦戰鬥群已奉命前往阿曼灣，接替羅斯福號航空母艦戰鬥群，並將派更多具備攔截彈道導彈能力的驅逐艦以及巡洋艦到中東及地中海。