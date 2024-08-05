報復哈尼亞被殺 伊朗或最快今襲以國

中東局勢持續升溫，以軍在黎巴嫩擊殺真主黨最高指揮官舒庫爾，又被指與哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗遇襲身亡有關，外界關注黎巴嫩及伊朗將進一步捲入戰局。美媒引述情報消息稱，伊朗預計最快周一攻擊以色列，以報復舒庫爾和哈尼亞之死，襲擊規模料將超過今年4月的空襲。
美國新聞網站Axios引述3名以、美官員稱，預計伊朗最快周一將攻擊以色列報復。消息人士預料，伊朗攻擊模式會類似4月採用無人機及導彈。上次的攻擊雖惹以方憤怒，但對以國造成的損傷不大，且事前有向西方通報。消息人士認為今次伊朗的襲擊規模將更大，又預期真主黨或會參與其中，但並不確定。較早前，美軍林肯號航空母艦戰鬥群已奉命前往阿曼灣，接替羅斯福號航空母艦戰鬥群，並將派更多具備攔截彈道導彈能力的驅逐艦以及巡洋艦到中東及地中海。
以方至今沒承認與哈尼亞之死有關，但哈馬斯及伊朗認定是其所為。伊朗國營電視台前日播出伊朗革命衛隊的聲明，指受襲時身在伊朗首都德黑蘭的哈尼亞，是遭一枚搭載著約7公斤彈頭的短程砲彈殺死。哈馬斯表示，已啟動領導層和諮詢機關協商的程序，以選出新領袖。在黎巴嫩，真主黨周日凌晨向以北發射數十枚火箭彈，以軍亦連日用無人機襲擊黎國南部及西南部村落，令外界對以方跟真主黨全面開戰憂慮續增。截至周日，已有最少17個國家及地區對黎巴嫩發出旅遊警示，美英等已促國民盡快離境，多間航空公司已停飛往來當地航班。
巴人刀手襲以國中部城市2死2傷
另外，以色列中部城市霍隆最少3個地點，周日早上7時接連發生持刀襲擊案，造成2死2傷，死者包括一對70及66歲正在晨運的夫婦。以警稱兇徒是一名住在約旦河西岸的34歲巴人男子，已被警方擊斃。以色列國家安全部長本格維爾形容以色列內外受敵，呼籲有槍牌的人持槍自保。