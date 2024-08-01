土耳其男童未有吻手示敬　被總統埃爾多安當眾摑一巴(有片)

現年70歲的土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)早前在公開場合上，因為一名男童未有親吻他的手背示敬，當眾打了對方一把，影片震驚外界。

綜合報道，埃爾多安上周六(27日)出席土耳其東北部城市的活動，他上台發表簡短談話後，隨即有2名男童上台向其致意。影片顯示，埃爾多安伸出右手讓男童親吻手背，年紀較小的男童面帶笑容一時間沒有意會，以為是握手，埃爾多安已出手打了他一巴掌，一名幕僚見狀立即俯身在男童耳邊說話疑似提示，男童立即親吻埃爾多安的手背，並接過埃爾多安給予的鈔票；另1名年紀較大的男童一上台便緊抱埃爾多安，並順利獲得埃爾多安給的鈔票。