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國際
2024-07-31 11:33:00

印度南部山泥傾瀉增至120人死　逾100人下落不明(有片)

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印度南部山泥傾瀉增至120人死，逾100人下落不明。(X)

印度南部山泥傾瀉增至120人死，逾100人下落不明。(X)

印度南部喀拉拉邦連日受暴雨侵襲，引發多宗山泥傾瀉。央視報道，死亡人數增至120人，逾100人仍然失蹤。據報死者包括兒童。有官員表示，預料死亡人數有可能進一步上升。

喀拉拉邦東北部偏僻山區周二(30)凌晨發生多次大規模山泥傾瀉，軍方撤夜進行搜救，當局相信仍有不少居民被山泥掩埋或沖走，預料死亡人數有可能進一步上升。不過，由於由於持續下雨，多處道路被沖毀，增加救援難度，令救援行動進展緩慢。軍方正建造一座臨時橋樑，希望盡快打通道路，前往救災。

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當局相信仍有不少居民被山泥掩埋或沖走，預料死亡人數有可能進一步上升。(AP) 當局相信仍有不少居民被山泥掩埋或沖走，預料死亡人數有可能進一步上升。(AP)

莫迪向遇難者家屬發放賠償

喀拉拉邦首席部長維賈揚在一份聲明中表示，今次是喀拉拉邦有史以來最嚴重的自然災害之一，房屋和生計遭受巨大破壞，由印度國家災害響應部隊、海軍、消防等部門人員組成的救援隊已趕赴現場開展救援，政府亦已為數千名受影響者設立救援營地。總理莫迪對事件感到悲痛，向遇難者家屬表達慰問，又承諾向喀拉拉邦提供一切幫助，包括向遇難者家屬提供約2,400美元(1.8萬港元)的賠償。