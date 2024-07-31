北韓洪災金正恩搭橡皮艇食煙視察 大怒撤換多名失職高官(多圖有片)

北韓西北部接近中國邊境近日暴雨成災，領袖金正恩坐橡皮艇視察洪災地區，嚴厲批評政府地方抗洪不力，並撤換失職官員。 北韓國營電視台報道，金正恩周一至周二(7月29日至30日)與官員搭乘橡皮艇視察災區，畫面中金正恩被兩人攙扶走下台階，與總理金德訓以及心腹趙甬元一同乘船，船隻行駛在災區之中。金正恩與官員未著救生衣，但橡皮艇上有香煙與煙灰缸，金正恩亦手持香煙。

位於鴨綠江下游的新義州市和義州郡遭受嚴重洪災，4,100多間房屋和3,000公頃農田受損，許多公共建築、設施、公路和鐵路被淹。坐船視察結束後，金正恩回到火車上，主持了勞動黨第八屆中央委員會第二十二次政治局緊急擴大會議，下令對失職人員進行懲處。會議決定撤換社會安全部長、平安北道和慈江道黨委責任書記。

金正恩指示採取緊急措施，向災民提供物資、要求官員探望災民，此外，當局決定興建4,400間新住宅並加固堤防，報導中並未披露金正恩提到的人員傷亡情況。由於排水不良、森林砍伐和基礎設施破舊，夏季時北韓很容易因暴雨而引發洪水。

