加沙戰爭恐擴大 哈馬斯政治領袖伊朗遇刺身亡

中東局勢一夕間急劇升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)周三凌晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，引起哈馬斯和伊朗震怒；雖無人承認責任，但外界均認為是以色列所為，伊朗指哈尼亞於境內被殺，會替他報仇。以色列與哈馬斯在加沙的戰事恐會擴大。

哈尼亞自2019年起流亡卡塔爾，自哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，被視為哈馬斯外交門面，並參與以哈停戰的斡旋。他周二出席伊朗新任總統佩澤希齊揚的就職典禮，並與佩澤希齊揚和伊朗最高領袖哈梅內伊會面交談。據悉，他之後入住伊朗革命衛隊在德黑蘭以北一個居所，周圍都有守衛保護，絕對料不到會被殺。伊朗革命衛隊無透露詳情，僅稱他與一名保鑣身亡。哈馬斯則指是以色列空襲造成。