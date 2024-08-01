加沙戰爭恐擴大 哈馬斯政治領袖伊朗遇刺身亡

中東局勢一夕間急劇升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)周三凌晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，引起哈馬斯和伊朗震怒；雖無人承認責任，但外界均認為是以色列所為，伊朗指哈尼亞於境內被殺，會替他報仇。以色列與哈馬斯在加沙的戰事恐會擴大。
哈尼亞自2019年起流亡卡塔爾，自哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，被視為哈馬斯外交門面，並參與以哈停戰的斡旋。他周二出席伊朗新任總統佩澤希齊揚的就職典禮，並與佩澤希齊揚和伊朗最高領袖哈梅內伊會面交談。據悉，他之後入住伊朗革命衛隊在德黑蘭以北一個居所，周圍都有守衛保護，絕對料不到會被殺。伊朗革命衛隊無透露詳情，僅稱他與一名保鑣身亡。哈馬斯則指是以色列空襲造成。
死於革命衛隊住所 伊朗視為羞辱
哈尼亞是以色列報復對象之一，為10.7突襲後被殺的哈馬斯最高階領袖。據悉，他約60名家族成員死於以色列空襲，包括3名兒子、4名孫兒和姊妹。有指哈尼亞育有13名子女。他在伊朗革命衛隊住所被殺，對伊朗來說是羞辱，相信會採取猛烈報復行動。哈梅內伊表示，以色列今次形同自掘墳墓。
另方面，以色列周二空襲黎巴嫩，報復戈蘭高地以國控制地區一個足球場日前受襲釀12死。報道指，真主黨一名高層被殺，支持真主黨的伊朗於「雙重打擊」下，勢必會報復以色列。中東各國譴責哈尼亞的遇刺身亡，埃及有份調停以哈停火，有官員稱哈尼亞是談判成員之一，其遇害必定影響加沙戰事。加沙的居民對他的死訊感震驚，「刺殺哈尼亞，他們摧毀一切」，代表停火無望。