前美式足球球星輕拍空姐手臂要冰　被上手銬帶落機兼列黑名單(有片)

退役美式足球球星上月13日乘搭聯合航空(United Airlines)客機期間，只因為想要一杯冰，而輕拍一名女空中服務員的手臂，結果被當成惡意攻擊與騷擾，在飛機降落時被戴上手銬由探員帶下飛機，而且還一度被列入黑名單。事件亦隨著調查揭發真相。

綜合報道，前美式足球球員Terrell Davis上月13日，與妻子和3名子女乘搭聯合航空客機前往加州。根據Terrell的說法，因為兒子在飛行途中，通知空服想要拿冰塊，卻沒得到回應，Terrell便輕拍一名空姐的手臂，告訴對方自己想要一杯冰，詎料對方大聲回應「不要打我！」就離開。本以事件到此為止，但當飛機降落時，聯邦調查局(FBI)探員卻登機將Terrell鎖上手銬帶走。不過，探員簡單詢問幾句，就讓Terrell自行離開，未有對他作出任何控告。Terrell隨後亦在Instagram(IG)粉專直播，告訴Fans這件離奇遭遇。