前美式足球球星輕拍空姐手臂要冰　被上手銬帶落機兼列黑名單(有片)

退役美式足球球星上月13日乘搭聯合航空(United Airlines)客機期間，只因為想要一杯冰，而輕拍一名女空中服務員的手臂，結果被當成惡意攻擊與騷擾，在飛機降落時被戴上手銬由探員帶下飛機，而且還一度被列入黑名單。事件亦隨著調查揭發真相。
綜合報道，前美式足球球員Terrell Davis上月13日，與妻子和3名子女乘搭聯合航空客機前往加州。根據Terrell的說法，因為兒子在飛行途中，通知空服想要拿冰塊，卻沒得到回應，Terrell便輕拍一名空姐的手臂，告訴對方自己想要一杯冰，詎料對方大聲回應「不要打我！」就離開。本以事件到此為止，但當飛機降落時，聯邦調查局(FBI)探員卻登機將Terrell鎖上手銬帶走。不過，探員簡單詢問幾句，就讓Terrell自行離開，未有對他作出任何控告。Terrell隨後亦在Instagram(IG)粉專直播，告訴Fans這件離奇遭遇。
Terrell形容是無可挽回的痛苦經歷
不過，事件發生半個月後，Terrell突然收到來自聯合航空的郵件，才知道自己被對方列入禁飛黑名單，他便將郵件截圖上載網上，引起眾多粉絲議論。由於對方是一名具有極大影響力的職業球星，聯合航空很快在社交平台回覆，Terrell的名字不到一日就從黑名單移除。航空公司期後經過內部調查，公開向Terrell道歉，指涉事空中服務員認為自己被毆打攻擊而向上通報，因此發生FBI探員登機的事件，而該名空中服務員作出不實指控，已被解僱。但Terrell認為，事件令他在妻子以及3名子女面前，在沒有任何解釋的情況下被鎖上手銬，形容是一個無可挽回的痛苦經歷，他認為沒有行動的道歉是無補於事，現正考慮對聯合航空採取法律行動。
現年51歲的Terrell曾是丹佛野馬(Denver Broncos)的明星跑衛，曾獲得2屆超級盃(Super Bowl)冠軍、一次聯盟最有價值球員的榮譽，退役後也因為優異表現，入選NFL名人堂成員。