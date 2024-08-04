以巴衝突｜美情報︰伊朗最快周一攻擊以色列 規模較上次更大

中東局勢連日來持續升溫，以軍在黎巴嫩擊殺真主黨最高指揮官舒庫爾，又被指與哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗遇襲身亡有關，外界關注黎巴嫩及伊朗將進一步捲入戰局。美媒引述情報消息稱，伊朗預計最快周一(5日)攻擊以色列，以報復舒庫爾和哈尼亞之死，襲擊規模預計將超過今年4月的空襲。
以巴衝突｜真主黨或參與其中
美國新聞網站Axios引述3名以色列及美國官員稱，預計伊朗最快周一將攻擊以色列報復。消息人士預料，伊朗的攻擊模式會跟4月的攻擊類似，採用無人機及導彈進攻。上次的攻擊雖惹以方憤怒，但對以國造成的損傷不大，且事前有向西方通報。消息人士認為今次伊朗的襲擊規模將更大，又預期真主黨或會參與其中，但對此並不確定。
以巴衝突｜伊朗指哈尼亞遭7公斤彈頭砲彈炸死
以方至今沒有承認與哈尼亞之死有關，但哈馬斯及伊朗認定是其所為。對於哈尼亞死因，伊朗國營電視台3日播出伊朗革命衛隊的聲明，指受襲時身在伊朗首都德黑蘭的哈尼亞，是遭一枚搭載著約7公斤彈頭的短程砲彈殺死。哈馬斯表示，已啟動領導層和諮詢機關協商的程序，以選出新領袖。
加沙中部代爾拜萊赫(Deir Al-Balah)一間醫院為流離失所者巴人搭建的帳篷營地以及房屋，周日被以軍炸中，最少5名巴人死亡︰
以巴衝突｜美英促公民盡快離開黎巴嫩
在黎巴嫩，真主黨周日凌晨向以色列北部發射數十枚火箭彈，而以軍亦連日用無人機襲擊黎國南部及西南部村落，令外界對以國跟真主黨全面開戰的憂慮續增。截至周日，已有最少17個國家及地區對黎巴嫩發出旅遊警示，而美英等已促國民盡快離境，但多間航空公司已停飛往來當地航班。
以巴衝突｜美軍林肯號航空母艦戰鬥群開往阿曼灣
美軍林肯號航空母艦戰鬥群已奉命前往阿曼灣，接替羅斯福號航空母艦戰鬥群，美軍亦將派更多具備攔截彈道導彈能力的驅逐艦以及巡洋艦到中東及地中海，並將於區內部署更多戰機。較早時，美國防長奧斯汀與以色列防長加蘭特通電話，重申華府對以色列的防衛承諾，但強調局勢升溫並非無法避免，呼籲以方與哈馬斯達成停火。