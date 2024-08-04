以巴衝突｜美情報︰伊朗最快周一攻擊以色列 規模較上次更大

中東局勢連日來持續升溫，以軍在黎巴嫩擊殺真主黨最高指揮官舒庫爾，又被指與哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗遇襲身亡有關，外界關注黎巴嫩及伊朗將進一步捲入戰局。美媒引述情報消息稱，伊朗預計最快周一(5日)攻擊以色列，以報復舒庫爾和哈尼亞之死，襲擊規模預計將超過今年4月的空襲。

以巴衝突｜真主黨或參與其中

美國新聞網站Axios引述3名以色列及美國官員稱，預計伊朗最快周一將攻擊以色列報復。消息人士預料，伊朗的攻擊模式會跟4月的攻擊類似，採用無人機及導彈進攻。上次的攻擊雖惹以方憤怒，但對以國造成的損傷不大，且事前有向西方通報。消息人士認為今次伊朗的襲擊規模將更大，又預期真主黨或會參與其中，但對此並不確定。