中東局勢｜10家航空公司停以色列航班　漢莎機組人員拒飛致折返

綜合多家外媒報道，近日由於哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗被空襲身亡，加上以色列和真主黨之間的緊張情勢升高，已有至少10家航空公司暫時停飛全部或部分以色列航班。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，德國漢莎航空（Lufthansa）一架從慕尼黑飛往特拉維夫的航班於1日上午降落在塞浦路斯，然後掉頭返回德國，原因是由於以色列與伊朗的緊張關係不斷升級，機組人員拒絕飛往以色列。

「出於安全考慮的預防措施」

據報道，漢莎航空最初告知乘客，飛機因「技術原因」將降落在塞浦路斯，之後再決定是否繼續飛往特拉維夫。在地面停留了一段時間後，漢莎航空宣布飛機將返回德國，或選擇在塞浦路斯下機，但他們的行李將被留在飛機上並被帶回德國。據報道，約有20名乘客選擇下機，漢莎航空稱此舉是「出於安全考慮的預防措施」。