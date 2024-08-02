熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-02 15:15:48

中東局勢｜10家航空公司停以色列航班　漢莎機組人員拒飛致折返

分享：

德國漢莎航空

綜合多家外媒報道，近日由於哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗被空襲身亡，加上以色列和真主黨之間的緊張情勢升高，已有至少10家航空公司暫時停飛全部或部分以色列航班。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，德國漢莎航空（Lufthansa）一架從慕尼黑飛往特拉維夫的航班於1日上午降落在塞浦路斯，然後掉頭返回德國，原因是由於以色列與伊朗的緊張關係不斷升級，機組人員拒絕飛往以色列。

「出於安全考慮的預防措施」

據報道，漢莎航空最初告知乘客，飛機因「技術原因」將降落在塞浦路斯，之後再決定是否繼續飛往特拉維夫。在地面停留了一段時間後，漢莎航空宣布飛機將返回德國，或選擇在塞浦路斯下機，但他們的行李將被留在飛機上並被帶回德國。據報道，約有20名乘客選擇下機，漢莎航空稱此舉是「出於安全考慮的預防措施」。

adblk5

據路透社報道，漢莎航空停飛以色列航班的措施暫時維持至8月8日，往返黎巴嫩首都貝魯特的航班暫停營運延長至8月12日。

綜合以色列媒體報道，目前已有至少7家航空公司暫時停飛全部或部分以色列航班：美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與英國航空（British Airways）於7月31日宣布取消飛往以色列航班，其中達美航空宣布停飛至2日，並聲稱「正在持續監控不斷變化的安全環境」。

伊朗有集會悼念哈尼亞身亡。 （路透社） 伊朗有集會悼念哈尼亞身亡。 （路透社） 伊朗有集會悼念哈尼亞身亡。 （路透社） 在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞，遺體由德黑蘭運往卡塔爾多哈。(路透社) 在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞，遺體由德黑蘭運往卡塔爾多哈。(路透社) 在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞，遺體由德黑蘭運往卡塔爾多哈。(路透社) 在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞，遺體由德黑蘭運往卡塔爾多哈。(路透社)

改飛塞浦路斯或保加利亞

漢莎航空慕尼黑往特拉維夫航班改飛塞浦路斯；奧地利航空（Austrian Airline）維也納往特拉維夫航班改飛保加利亞；杜拜航空（FlyDubai）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）也宣布取消航班。

adblk6

此外，據印媒《印度人報》（The Hindu）2日報道，印度航空（Air India）1日取消了往返特拉維夫的航班，瑞士航空（SWISS）、意大利航空（ITA Airway）亦暫停了飛往以色列的航班。

據報道，自2023年10月7日以巴衝突爆發以來，多家航空公司飛往以色列的航班已屢次取消和恢復，近日中東政局動蕩加劇，恐令多家涉以色列班機有變。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

拉法 拉法 拉法 拉法 拉法 拉法