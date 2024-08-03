「青光眼」家族遺傳高風險！醫提醒：早期幾乎無症狀 要做1手術人士留意

64歲陳先生為高度近視患者，因眼睛疲勞、視力有時模糊，至醫院眼科求診做眼底檢查時，意外發現視神經盤凹陷擴大，遂進一步安排眼角膜厚度量測、神經纖維掃描及視野檢查，確定患有青光眼。他恍然想起母親也是青光眼患者，自己卻未曾接受過相關檢查，幸好及早診斷，目前只是周邊部分視野缺損，已開始用藥物積極控制眼壓，避免視神經繼續損傷。

安南醫院眼科醫生林佳蓁指出，青光眼是常見的眼科疾病，且是持續進行的視神經病變，而損壞的視神經會產生對應的視野缺損。成人青光眼種類大致可分為「開角型」、「閉角型」和「繼發性」。以常見的開角型青光眼為例，典型的視野缺損常從周邊慢慢往中心發展，早期幾乎無症狀而不易被察覺，疾病便趁此時無聲無息地緩速發展，造成不可逆的視神經損傷，最終導致永久性視野或視力喪失。因此，常被稱為「無聲的視力殺手」！

典型的視野缺損常從周邊慢慢往中心發展，早期幾乎無症狀而不易被察覺。

眼壓非診斷唯一條件 近視激光手術應完整評估

林佳蓁醫生補充說明，青光眼的風險因素包含年齡、高眼壓、家族史、高度近視或遠視、長期使用類固醇等。其中，眼壓高雖是重要的風險因素，卻不是診斷條件，因為即使眼壓量測介於正常值，若視神經無法承受眼內壓而受損，甚至導致視野缺損，仍會被診斷為青光眼。

值得一提的是，近幾年接受近視激光手術的人愈來愈多，由於激光手術會使眼角膜變薄，術後經角膜量測到的眼壓容易偏低，進而導致眼內壓被低估。這時，完整的評估，包含角膜厚度量測、視神經掃描、視野檢查，便十分重要！