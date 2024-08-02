篩檢高風險孕婦 預防妊娠毒血症

妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，可於準媽媽懷孕中、後期或剛生產後發病，可危及孕婦及胎兒性命。中大醫學院婦產科學系研究團隊，以早孕期「早產妊娠毒血症」的有效篩查方法，找出高風險孕婦，幫助她們做好預防措施。 中大醫學院婦產科學系主任潘昭頤教授表示，妊娠毒血症常發生於懷孕20周後至產後6周之內，影響最少2%孕婦，也是孕婦和嬰兒出現併發症或死亡的主要原因。「此症於孕期愈早發生，胎兒出現生長限制、胎兒及孕婦死亡的風險愈高。」

或致長遠併發症 患上妊娠毒血症，孕婦或出現癲癇、胎盤早期剝離引致大量出血和胎兒死亡、HELLP症候群(肝臟損傷及凝血問題等)、中風等；長期亦增加心血管疾病、高血壓、中風、糖尿病、精神健康問題風險，甚至壽命可縮短10年。潘昭頤續指，「胎兒也會受影響，除生長限制外，也可能早產，繼而引起腦癱、支氣管及肺部發育不良等併發症。」 徵狀上，患者可能血壓會高於135/85mmHg、頭痛、上腹痛或嘔吐、視力模糊或有閃光、陰道出血、水腫、小便有泡等。「但部分患者亦可沒有症狀，因此必須定時做產檢，以及早發現。」 FMF三重檢測有效篩檢 對於高風險孕婦，服用阿士匹靈有助減低妊娠毒血症風險，原理是減慢胎盤老化，延遲發病令嚴重性減低，也可延後早產發生。惟英美等指引均只檢視孕婦的病歷去估計是否屬高風險，令篩檢的檢測率偏低，而孕婦用藥的依從性亦只有23%。中大醫學院是次引入早孕期綜合測試「FMF三重檢測方法」，除孕婦病歷外，再加入平均動脈壓(MAP)、子宮動脈搏動指數(UtA-PI)及血清胎盤生長因子(PIGF)，早前研究指對早孕期「早產妊娠毒血症」(34周前)檢測率達九成；阿士匹靈對32周前及34周前高風險孕婦的保護率高達89%和82%。