2024年立秋為8月7日，代表季節開始交替，日夜溫差變大，挾帶夏天的熱氣形成「秋老虎」，可以令人熱得受不了。這時養生就重於提防燥邪侵害，例如可多吃白色及有黏液的食物，如雪耳、蓮藕、雪梨等，若用來煮糖水就不宜落太多糖，以免引起痰上頸呢！

立秋過後，日照會漸漸縮短，日夜溫差也會變大，抵抗力較弱的人容易因為體節調節失衡而被病邪入侵。故此即使天氣仍然炎熱，仍要注意保暖，尤其是頭頸更是容易被風邪入侵的要穴，而洗澡後用熱毛巾敷一敷頸，有助預防感冒來襲。

防燥為關鍵

秋天的養生關鍵是防燥，燥邪是六邪之一，最愛侵犯的肺臟，而感染新冠肺炎可使肺臟受損，於是更易受燥邪入侵，引起口乾咽痛、鼻膜乾燥、皮膚乾癢、容易氣喘及乾咳等等不適。

不想秋燥埋身，大家可以多吃白色及有黏液的食物，例如雪耳、蓮藕、雪梨及淮山等都很適合，煲湯則可加入麥門冬、玉竹、沙蔘及黨蔘等藥材，既能補肺氣又助潤肺。

小編跟大家分享一道簡單的滋潤糖水，只要將雪耳及雪梨放入煲內一起燉煮，最後加點新鮮龍眼肉或龍眼乾，毋須加糖都有甜甜的滋味。

立秋飲食推介