立秋2024｜吃甚麼養生？3大要訣 飲食及中醫湯水推介

中國古人將立秋分為三候：一候涼風至；二候白露生；三候寒蟬鳴，預示炎熱的夏天即將過去，收穫的季節即將來臨，立秋至處暑期間，天氣仍炎熱，有「秋老虎」之稱，有云「一場秋雨一場寒」，立秋後每降一次雨，氣温也會隨之下降，直至處暑節氣後，暑氣就會漸退，氣溫日夜溫差較大，並逐漸天氣清涼。

「立」意指開始，「秋」意指農作物成熟的時期，是二十四節氣中，夏秋交替的重要節氣，也是入秋的第一個節氣。

立秋後，日夜溫差較大，日間炎熱，夜間稍清涼，氣候逐漸乾燥，而燥邪最先傷肺，所以往往會出現呼吸系統的症狀，如鼻敏感，氣管敏感，咳嗽，口乾舌燥等，肺與大腸相表裏，當肺氣宣發肅降的功能失常，使人體抗病及消化功能下降，若有不慎，就會腹瀉、便秘，皮膚乾燥痕癢，所以根據中醫「春夏養陽，秋冬養陰」的原則，在養陰清肺的基礎上，也應兼顧脾胃的功能，休息時最好蓋條薄毯，以免晝夜温差大引起腹部着涼而腹瀉。

煮法 ：將花膠用薑、葱水煮10分鐘後，泡發一夜，洗淨，切大塊；銀耳用清水泡發後，去除硬梗，洗淨，拆散；番木瓜削皮，去核，洗淨，切大塊；紅棗去核；生薑洗淨。將全部材料放置燉盅内，加入清水1500ml，隔水燉1.5小時，最後加入冰糖調味，適溫服用。

煮法 ：將白果去殼，除膜，去芯，以溫水浸泡至少5小時，或使用處理好的包裝式白果；蓮藕洗淨切片，浸泡水中，避免氧化；黑木耳清水泡發，拆散；荷蘭豆去絲去蒂；紅蘿蔔洗淨，刨皮，切片；鮮淮山刨皮切片；百合洗淨。將上述材料汆燙撈出，過冷河，倒出多餘水分備用，熱鍋加油，加入蒜頭，先倒入紅蘿蔔翻炒，再加入蓮藕，及後加入其他材料翻炒，加入鹽調味，適溫服用。

其他立秋養生貼士

立秋要養生，有甚麼生活禁忌?

勿貪涼

在飲食方面，立秋後人們不宜多吃寒涼食物或生冷不潔的瓜果，容易引發腹瀉、下痢、便溏等急慢性胃腸道疾病。建議少食多餐，多吃熟軟、開胃、易消化的食物，減少進食油膩食物。

在秋季應儘量少添衣物，秋天的早晚氣溫較低，注意帶薄外套，以免冷熱交替易感冒。適量運動後避免穿著汗濕的衣服在冷氣地方逗留，以防著涼。

勿胡亂進補

虛者補之，虛亦有陰虛、陽虛、氣虛、氣血虛之分，對症進服適當的食物及藥物，以適度的分量及合適的進服時間，才能有效補益身體。例如秋天乾燥，適當服用以上的食療可以舒緩肺燥症狀。然而過量服用，容易聚濕，或是因「深宵總是餓」，在夜間服用養陰糖水，反而有害，影響脾胃運化水濕的功能，聚濕成痰，上儲於肺，引起喉嚨有痰、咯吐不爽等不適症狀。

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