每日食蛋有訣竅！營養師提醒：「全熟蛋」吸收率最高

說起補充優質蛋白質，很多人會想到唾手可得的雞蛋，不過多種烹調方式下，不同「熟度」的雞蛋，營養吸收率可是大不相同；營養師劉怡里提到，烚蛋與生蛋的吸收率竟然相差到1倍。

雞蛋的營養價值 根據劉怡里的說法，一顆雞蛋的營養價值相當於： 35 克魚類 ( 約半個手掌心 )

35 克白蝦 ( 約 4 條 )

30 克雞胸肉 ( 約半個手掌心 )

35 克雞腿 ( 棒棒腿一隻 )

190 毫升無糖豆漿

80 克傳統豆腐 ( 約 4 塊豆腐 )

35 克豬肉 ( 約半個手掌心 )

35 克牛腱 ( 約半個手掌心 ) 在食用雞蛋時，劉怡里提到有幾個需要注意的小叮嚀。首先，烹煮蛋類食材前請務必洗手並徹底搓洗雞蛋。另外，生雞蛋中的蛋白含有會阻礙「生物素」吸收的抗生物素「Avidin」，長期大量食用容易導致生物素缺乏，進而引發掉髮、皮膚炎、抑鬱、昏睡等健康問題。此外，免疫力低下者、嬰幼兒、孕婦及哺乳婦女應避免攝取未熟蛋及其製品，如提拉米蘇、溫泉蛋、鹹豆漿加蛋、自製沙律醬及火鍋醬料拌生蛋黃等，以確保飲食安全和健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】