手腕隧道症候群連續食止痛藥1個月 止痛不成竟反而胃穿㝫？

一名61歲女性持續腹痛、發燒就醫，醫生發現她出現腹膜炎症狀，追問下才發現婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥已經超過一個月，疑似因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔。

衛生福利部臺中醫院消化外科醫生徐天佑表示，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素：如進食煙、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物，抑或是服用損傷胃黏膜的藥物(如阿士匹靈、非類固醇止痛藥等)，以及情緒過度激動或過度疲勞等。

如進食煙、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物，會刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護，長遠造成胃潰瘍。

止痛藥連吃一個月 胃穿孔引起發炎、敗血症

徐天佑醫生表示，患者沒有三高病史，今年4月就醫時自述2月下旬左手曾因手腕隧道症候群開刀，一個月後換右手疼痛，因症狀較輕微醫生開立止痛藥物治療，未料連吃一個月藥物後卻因發燒、肚子持續悶痛被家人送急診，抽血一檢查發現發炎指數偏高，白血球過高併敗血症。

醫生幫她進行腹部X光檢查，發現胃部有大量空氣，疑似腸氣外漏，進一步安排電腦斷層掃描後，證實腸胃道穿孔，經緊急進行腹腔鏡診斷，果然發現在胃幽門前區有個0.5公分破洞。幸好發現得早，緊急進行腹腔鏡胃縫合手術，一周後確定患者穿孔愈合，可以開始進食，患者也順利出院。