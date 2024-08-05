往英、澳升學 小心腦膜炎雙球菌感染

暑假期間，家長或會帶學童到外地旅遊，又或為到外地升學做準備。而升學熱門地點如英國、澳洲、新西蘭等地現正流行血清B型腦膜炎雙球菌，青少年亦屬高危感染一族。建議家長在安排子女外遊或外地升學前，先了解當地的血清型流行情況，並考慮接種相關腦膜炎雙球菌疫苗，做足預防工夫。 香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師表示，腦膜炎雙球菌會透過飛沫傳播，潛伏期為2至10天，當中四至五成病例屬流行性腦膜炎，影響中樞神經；若細菌入侵血液即為腦膜炎雙球菌血症，佔約二至三成病例。「腦膜炎雙球菌分為A、B、C、W及Y共5種血清型，由於B型與人類細胞相似，直至近年才成功研發相關疫苗，亦因此血清B型腦膜炎雙球菌感染屬現今主流。」

玻璃杯測試皮疹 英國數據指出，88.7%死於侵襲性腦膜炎球菌疾病的兒童及青少年是在診斷後24小時內死亡，是一個相當嚴重的疾病。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華指，「此症初發時徵狀與傷風感冒相似，容易延遲診治，患者會有嚴重頭痛痛、頸部僵硬、發燒、噁心嘔吐等。如出現皮疹就要特別留意，家長用玻璃杯壓上皮疹上也不會消去的話，就要即時求醫，或是腦膜炎雙球菌血症。」 後遺症嚴重 若細菌走入身體其他部位，可引致心肌炎、關節炎、肺炎、眼內炎等併發症，患者亦可能留下永久後遺症，包括神經系統受損、視力或聽覺受損、慢性疼痛、需要截肢等。疾病發展迅速，及時治療十分重要，患者須接受大劑量抗生及及進入深切治療部處理。關日華認為，與其患病才急住求醫，倒不如主動作出預防，需要到病發率較高的地方前，應考慮接種腦膜炎雙球菌疫苗。

