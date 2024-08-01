尿酸過高痛到難以忍受？4步徹底擊退尿酸 Return尿酸對策配方限時優惠低至$339/件

美食遍地的香港，餐餐大魚大肉在所難免，但不良的生活及飲食習慣導致身體內積聚過多尿酸，引起關節發炎、紅腫、疼痛等症狀！根據衛生署資料顯示，香港每100人便有約3人有尿酸高問題。不想關節又紅又腫，劇痛襲來才後悔莫及？就要及早服用日本製造的Return尿酸對策配方，從源頭阻截尿酸吸收，擊退痛楚！

尿酸過高 全因嘌呤作怪

事實上尿酸由嘌呤（Purine）轉化而成，而在日常生活中不少食物，如︰海鮮、肉類、內臟、老火湯、酒精飲品和含糖飲料等均含有高嘌呤。過度攝取嘌呤就會不斷製造尿酸，然而身體能排出的尿酸有限，加上高脂肪及嗜酒的不良飲食習慣、肥胖、腎功能不健全等因素亦會影響尿酸排泄，令血清中的尿酸水平逐漸升高。

當血液中尿酸含量過高時，可能於體內形成尿酸結晶。尿酸結晶容易累積在關節腔內，導致關節發炎而紅、腫、熱、痛，正是大家常有聽聞的「痛風」。